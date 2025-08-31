سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن فوز فريقه على أرسنال جاء في توقيت مهم جدا من الموسم.

وخطف ليفربول فوزا ثمينا على أرسنال بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

الفوز ارتقى بليفربول في الصدارة فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وقال سلوت عبر بي بي سي: "المباراة ضد أرسنال كانت متكافئة بين الفريقين ولكن شعرت أننا الأفضل في الشوط الثاني".

وأضاف "أرسنال حصل على 9 ركلات ركنية ولكن دفاعنا كان جيد جدا في التعامل معها، وإذا لعبت ضد أرسنال واستقبلت 9 ركنيات وفزت بها فسأقول هذا أمر رائع".

وأكمل "إذا توفر اللاعب المناسب بالسعر المناسب سيكون هناك صفقات في آخر يوم من الانتقالات".

وأشار "أرسنال فريق قوي جدا وغزز صفوفه بشكل كبير والفوز عليهم أمر إيجابي وسنعرف في نهاية الموسم قيمة هذا الانتصار".

وأردف "سوبوسلاي يظهر شخصية ليفربول، أحيانا يضطر إلى اللعب في مركز الجناح الأيمن أو الظهير الأيمن، ويقدم أفضل ما لديه وكان رائعا اليوم".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن إصابة كوناتي مجرد تقلص عضلي ولا أعتقد أنها إصابة قوية، وسنعرف ذلك في المباريات القادمة".