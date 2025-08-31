رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

شدد رودري لاعب مانشستر سيتي أنه ليس ليونيل ميسي لقيادة فريقه للانتصارات.

وخسر سيتي ضد برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1.

وقال رودري عبر شبكة سكاي سبورتس: "محبط لأننا مانشستر سيتي وجئنا لهذا الملعب من أجل الفوز، لكن هذه الحقيقة نحن لسنا في مستوانا من فترة طويلة جدا".

وأضاف "الطريقة الوحيدة للعودة هي النظر لأنفسنا، بدأنا اللقاء بشكل جيد، وفي الشوط الثاني تراجع الأداء، وعندما تلعب خارج أرضك يزداد الضغط وبخطأين أصبحت النتيجة 2-1".

وأكمل "نحن نفتقد للمستوى، الأمر يتعلق بالفريق والتغييرات، اللاعبون الجدد عليهم أن يتأقلموا بالطبع، عندما تُجري تعاقدات كثيرة يصبح الأمر صعبا، هذه الحقيقة ولا توجد أعذار، علينا أن نرى هذه الطريقة ليست المناسبة لتحقيق الأشياء".

وتابع "أعتقد أننا سيطرنا على اللقاء لكن لم نكن الأفضل، لم يكن الأداء الأفضل لكن اليوم كان علينا أن نفوز، لكننا ارتكبنا أخطاء طفولية، لم نركز وعلينا أن نرفع مستوانا إذا أردنا المنافسة".

وأتم "أنا لست ميسي، لن أقود الفريق للعودة والفوز ثم الفوز، فزنا في الماضي وأنا بحاجة لزملائي وأريد استعادة أفضل مستوى لي لأن كرة القدم رياضة جماعية، ونأمل أن تتحسن الأمور بعد التوقف الدولي".

وشارك رودري أساسيا لأول مرة هذا الموسم بعدما شارك في اللقاء الماضي كبديل بعد تعافيه من الإصابة.

ولأول مرة يخسر مانشستر سيتي مباراة يبدأها رودري بشكل أساسي بعد 49 مباراة دون خسارة في الدوري الإنجليزي منذ فبراير 2023.

رودري مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
