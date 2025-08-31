أرتيتا: فخور جدا بلاعبي فريقي.. والمباراة حسمت بلحظة سحرية

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن التفاصيل الصغيرة هي من حسمت فوز ليفربول على فريقه.

وخسر أرسنال على ملعب أنفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا عبر سكاي سبورتس: "فخور جدا بلاعبي فريقي، أعتقد أن كلا الفريقين رفعا مستوى اللقاء حيث لم لا تظهر فوارق بينهما، فلم تسنح فرص كبيرة وكان هناك تحركات عديدة في عدة مناطق لكنها خارج منطقة الجزاء".

وأضاف "الأمر كان ستتحدد نتيجته عبر خطأ أو لحظة سحرية، وبالفعل انتهت بلحظة سحرية".

وأتم "اليوم عندما سنحت لنا 3-4-5 مواقف داخل منطقة الجزاء في موقف لاعب ضد لاعب، إيزي راوغ لكنه لم ينهي الفرصة، يجب علينا استغلال تلك الفرص إذا أردنا الفوز باللقاء".

وخطف ليفربول الفوز بفضل هدف من ركلة حرة مباشرة نفذها المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83.

الفوز ارتقى بليفربول في الصدارة فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.

