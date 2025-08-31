تشكيل برشلونة - كريستنسن وجارسيا ثنائي الدفاع ضد فايكانو

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 21:23

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد رايو فايكانو.

ويلتقي برشلونة مع رايو فايكانو على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد أندرياس كريستنسن للمرة بشكل أساسي للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: جول كوندي - أندرياس كريستنسن - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج - بيدري - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا.

وكان برشلونة قد حقق الفوز في أول مباراتين على ريال مايوركا وليفانتي.

برشلونة رايو فيكانو
