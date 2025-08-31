رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

خطف ليفربول فوزا ثمينا على أرسنال بنتيجة 1-0 في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

سجل هدف اللقاء الوحيد دومينيك سوبوسلاي.

الفوز ارتقى بليفربول في الصدارة فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الثالث.

التشكيل

بدأ دومينيك سوبوسلاي أساسيا في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب فريمبونج.

فيما بدأ ميكيل ميرينو ونوني مادويكي لتعويض غياب الثنائي بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد.

Image

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا لكن بعد أجرى أرتيتا مدرب أرسنال تغييرا اضطراريا بمشاركة كريستيان موسكيرا بدلا من ويليام ساليبا بسبب الإصابة.

وفي الدقيقة 13 مرت تصويبة جاكبو بجوار القائم، ورد ديكلان رايس بتسديدة مرت بسلام بعيدة عن مرمى أليسون في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 40 سدد كالافيوري كرة ارتطمت بقدم كوناتي وخرجت لركنية بعدما مرت بجوار القائم.

هدوء الشوط الأول استمر وانتهى سلبيا بدون أهداف.

في الشوط الثاني مرت تصويبة ريان خرافينبيرخ بجوار المرمى، وسجل بعدها في الدقيقة 60 هوجو إيكيتيكي هدفا ألغي سريعا بداعي التسلل.

شارك إيبيريتشي إيزي لأول مرة مع أرسنال في الدقيقة 70 بدلا من مارتينلي كذلك حل أويجارد بدلا من ميرينو.

بينما شارك فيديريكو كييزا وجو جوميز بدلا من إيكتيكي وكوناتي على الترتيب في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 83 كسر سوبوسلاي الصمت بهدف من ركلة حرة مباشرة أكثر من رائعة سكنت الشباك.

أرسنال ضغط في الدقائق الأخيرة بحثا عن هدف التعادل القاتل لكن استبسال دفاع ليفربول حال دون ذلك.

وحاول كييزا بمجهود فردي في الدقيقة 90+6 تسجيل الهدف الثاني لكن تسديدته خرجت لركنية.

الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال
