مع احتفال يؤكد استمراره.. باكيتا يقود وست هام للفوز الأول أمام نوتنجهام

حقق وست هام يونايتد الانتصار الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بالفوز على نوتنجهام فورست بثلاثية دون رد.

لوكاس باكيتا النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

ونجح وست هام في تحقيق أول انتصاراته في الدوري الإنجليزي في مباراة شهدت أهدافا متأخرة بداية من الدقيقة 84.

جاء أول أهداف وست هام عن طريق جارود بوين في الدقيقة 84، ثم أضاف لوكاس باكيتا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

واحتفل باكيتا بتقبيل شعار وست هام مؤكدا على أنه لن يرحل عن صفوف الفريق كما كان متوقعا له إلى أستون فيلا.

وأخيرا سجل كالوم ويلسون الهدف الثالث لوست هام في الدقيقة 91.

وحصد وست هام أول 3 نقاط له في الدوري بعدما خسر في أول جولتين أمام سندرلاند وتشيلسي.

بينما توقف رصيد نوتنجهام عند 4 نقاط حصدها من الفوز على برينتفورد والتعادل مع كريستال بالاس.