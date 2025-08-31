ريان شرقي يغيب لمدة شهرين
الأحد، 31 أغسطس 2025 - 18:53
كتب : FilGoal
تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بتأكد غياب صانع الألعاب ريان شرقي عن الملاعب لفترة.
وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي في تصريحات للصحفيين: "ريان شرقي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة".
وأصيب اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بتمزق في عضلات الفخذ.
وشارك شرقي في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي، قبل أن يغيب عن مباراة برايتون يوم الأحد.
الإصابة أبعدت ريان عن صفوف منتخب فرنسا في توقف سبتمبر المقبل.
وانضم هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول للقائمة بدلا منه.
يذكر أن ريان شرقي انتقل إلى الفريق السماوي في بداية الصيف قادما من أولمبيك ليون.
نرشح لكم
نوتنجهام يدعم حراسة المرمى بالبرازيلي جون فيكتور سوبوسلاي: تدربت كثيرا لأسدد الكرة الثابتة أمام أرسنال بهذه الطريقة إيكيتيكي: يجب أن نشكر سوبوسلاي على هدفه في أرسنال سلوت: سنعرف قيمة الفوز على أرسنال في نهاية الموسم رودري: أنا لست ميسي.. وهذه هي الحقيقة أرتيتا: فخور جدا بلاعبي فريقي.. والمباراة حسمت بلحظة سحرية رائعة سوبوسلاي تهدي ليفربول الصدارة على حساب أرسنال مدرب برايتون: كرة القدم ليست متعلقة بالتكتيك أحيانا.. وجوارديولا الأفضل في العالم