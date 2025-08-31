ريان شرقي يغيب لمدة شهرين

تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بتأكد غياب صانع الألعاب ريان شرقي عن الملاعب لفترة.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي في تصريحات للصحفيين: "ريان شرقي سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة".

وأصيب اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بتمزق في عضلات الفخذ.

وشارك شرقي في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي، قبل أن يغيب عن مباراة برايتون يوم الأحد.

الإصابة أبعدت ريان عن صفوف منتخب فرنسا في توقف سبتمبر المقبل.

وانضم هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول للقائمة بدلا منه.

يذكر أن ريان شرقي انتقل إلى الفريق السماوي في بداية الصيف قادما من أولمبيك ليون.