انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(0) أرسنال.. فوز قاتل بهدف رائع

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

ليفربول - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في السادسة والنصف مساءً.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع ليفربول الذي يأتي رابعا قبل نهاية الجولة الثالثة.

--

انتهت بفوز ليفربول

ق 83: جووول سوبوسلاي من ركلة حرة يسجل الأول

ق 60: هدف غير محتسب من إيكيتكي لليفربول بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: تسديدة كالافيوري تصطدم بكوناتيه وتخرج لركنية بجوار القائم

ق 5: إصابة وتغيير مبكر جدا بخروج ساليبا ومشاركة كريستيان موسكيرا

بداية اللقاء

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
