عقدة هورزيلر مستمرة.. برايتون يقلب الطاولة على مانشستر سيتي وينتصر

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 18:10

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - برايتون

سقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة الثانية على التوالي بالهزيمة بنتيجة 2-1 من برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

تقدم مانشستر سيتي بهدف إرلينج هالاند وقلب برايتون النتيجة بهدفي جيمس ميلنر وبرايان جرودا.

ولأول مرة منذ ديسمبر 2024 يخسر مانشستر سيتي مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي.

وأصبح فابيان هورزيلر المدير الفني لبرايتون ثاني مدرب لم يخسر من بيب جوارديولا خلال 3 مباريات بعد رونالد كومان.

وتراجع مانشستر سيتي للمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط فيما ارتقى برايتون للمركز العاشر برصيد 4 نقاط بعد تحقيق أول فوز.

التشكيل

بدأ عمر مرموش أساسيا للمرة الثانية هذا الموسم، وظهر رودري أساسيا لأول مرة هذا الموسم.

في المقابل قاد داني ويلباك هجوم برايتون.

وصف المباراة

في الدقيقة 9 تألق بارت فيربروخين في التصدي لفرصة إرلينج هالاند.

وتألق جيمس ترافورد بالتصدي لفرصة كاورو ميتوما في الدقيقة 19.

وتواصل تألق الحراس، فتصدى فيربروخين لرأسية رائعة من هالاند في الدقيقة 25.

واهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء بعد تمريرة مرموش عقب مراوغة للدفاع داخل الـ 18 أودعها هالاند في الشباك في الدقيقة 34.

شوط أول انتهى بتقدم سيتي بهدف دون رد.

الأوضاع تغيرت في الشوط الثاني، في الدقيقة 60 مرت تصويبة أوسكار بوب بجوار القائم الأيمن.

وبدأ لاعبو برايتون التهديد بتسديدة من يانكوباه مينته في الدقيقة 61 تصدى لها ترافورد ببراعة.

وفي الدقيقة 65 احتسب الحكم ركلة جزاء لبرايتون بداعي وجود لمسة يد على ماتيوس نونيز.

وانبرى لها جيمس ميلنر وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 67 واحتفل على طريقة ديوجو جوتا زميله الراحل والذي يرتدي ميلنر رقمه.

وفي الدقيقة 71 كاد مينته أن يتقدم بالهدف الثاني بتسديدة رائعة لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 88 تصدى ترافورد ببراعة لرأسية من داخل الـ 6 ياردات فرصة إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وبعدها بدقيقة انفرد برايان جرودا وراوغ الحارس وسجل الهدف الثاني معلنا تقدم برايتون بنتيجة 2-1.

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
