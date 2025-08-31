تشكيل ليفربول - سوبوسلاي ظهير أيمن.. ومحمد صلاح يقود الهجوم ضد أرسنال

أعلن أرني سلوت مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أرسنال.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال على ملعب أنفيلد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد دومينيك سوبوسلاي كظهير أيمن في غياب جيريمي فريمبونج، بينما يتواجد محمد صلاح بشكل أساسي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبرخ - فلوريان فيرتز.

الهجوم: محمد صلاح - هوجو إيكيتيكي - كودي جاكبو.

وكان ليفربول قد فاز في المباراة الأولى على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ثم انتصر على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية.

محمد صلاح ليفربول أرسنال
