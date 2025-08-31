انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(1) سيتي.. خسارة جديدة لبيب

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 15:54

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي وتوتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برايتون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحل سيتي ضيفا على برايتون ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وكان سيتي فاز في الجولة الأولى على ولفرهامبتون خارج ملعبه بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام توتنام بهدفين دون مقابل في ملعب الاتحاد.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هــــــــــــــــنــــــــــــــــــا

انتهت

ق 89: جووووول الثااااني.. جرودا ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل الثاني

ق 88: ترافورد يمنع هدفا محققا بأطراف أصابعه

ق 67: جووول ميلنر يسدل من علامة الجزاء

ق 65: ركلة جزاء على ماتيوس نونيز

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق34: جوووووووووووووول هالاند يسجل من صناعة مرموش

Image

ق28: تسديدة يسارية من مرموش تمر فوق العارضة

Image

ق25: حارس برايتون يتصدى لرأسية هالاند من على خط المرمى

Image

ق24: تسديدة هالاند الصاروخية تمر بجوار القائم

ق19: جيمس ترافورد يتصدى لتصويبة كارو ميتوما

ق8: أوووووه إرلينج هالاند يهدر انفرادا من تمريرة رائعة من مرموش

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
