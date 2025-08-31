جوارديولا يكشف إصابة ريان شرقي

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سبب غياب ريان شرقي صانع ألعاب فريقه عن مواجهة برايتون.

وشارك شرقي في أول مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "ريان شرقي أصيب ولن يشارك ضد برايتون".

وأضاف "سيغيب لفترة قصيرة أم طويلة؟ لفترة أطول قليلا".

أعلن جوارديولا تشكيل فريقه لملاقاة برايتون يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد عمر مرموش كأساسي في التشكيل للمرة الثانية في الموسم بعدما شارك كبديل ضد ولفرهامبتون ثم كأساسي أمام توتنام.

كما يتواجد الإسباني رودري في التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم.

ويغيب فيل فودين وريان شرقي عن اللقاء بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد

في الدفاع: ريان أيت نوري - جون ستونز - عبد القادر خوسانوف - ماتيوس نونيس

في الوسط: أوسكار بوب - رودري - تيجاني ريندرز - برناردو سيلفا

في الهجوم: عمر مرموش - إرلينج هالاند

وكان سيتي فاز في الجولة الأولى على ولفرهامبتون خارج ملعبه بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام توتنام بهدفين دون مقابل في ملعب الاتحاد.