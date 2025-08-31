تشكيل مانشستر سيتي – مرموش ورودري أساسيان ضد برايتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة برايتون يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد عمر مرموش كأساسي في التشكيل للمرة الثانية في الموسم بعدما شارك كبديل ضد ولفرهامبتون ثم كأساسي أمام توتنام.

كما يتواجد الإسباني رودري في التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم.

ويغيب فيل فودين وريان شرقي عن صفوف سيتي بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: جيمس ترافورد

في الدفاع: ريان أيت نوري - جون ستونز - عبد القادر خوسانوف - ماتيوس نونيس

في الوسط: أوسكار بوب - رودري - تيجاني ريندرز - برناردو سيلفا

في الهجوم: عمر مرموش - إرلينج هالاند

وكان سيتي فاز في الجولة الأولى على ولفرهامبتون خارج ملعبه بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام توتنام بهدفين دون مقابل في ملعب الاتحاد.