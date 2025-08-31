خبر في الجول - عبد الواحد السيد مديرا للكرة بجهاز البنك الأهلي تحت قيادة الرمادي

استقر مجلس إدارة البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار على تعيين عبد الواحد السيد بمنصر مدير الكرة في الجهاز الفني الجديد.

وأعلن نادي البنك الأهلي رحيل طارق مصطفى عن قيادة الفريق وجهاز الفني بعد سلسلة من النتائج السلبية.

وجمع البنك الأهلي 4 نقاط في أول خمس جولات خاضهم بمسابقة الدوري.

وكشف نادي البنك الأهلي في بيان رسمي عن رحيل الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد استقر على تعيين عبد الواحد السيد في منصب مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق تحت قيادة أيمن الرمادي.

وكان FilGoal.com قد كشف أن نادي البنك الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل إعلان تولي أيمن الرمادي المسؤولية بشكل رسمي.

وكان أيمن الرمادي قد تولى قيادة الزمالك في الفترة الأخيرة من نهاية الموسم الماضي.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

أما طارق مصطفى فتولى قيادة فريق البنك الأهلي في أكتوبر 2023 وقاد الفريق في 67 مباراة مختلفة.

وكان طارق مصطفى يرتبط بتعاقد مع البنك الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.

وخلال 67 مباراة قاد فيهم طارق مصطفى، البنك الأهلي نجح في تحقيق الفوز 22 مرة وتعادل مثلهم مقابل 23 خسارة.

أما هذا الموسم فتعادل البنك الأهلي مع كل من غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية والاتحاد وطلائع الجيش.

بينما خسر الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الثانية.

ولم ينجح البنك الأهلي سوى في تسجيل هدف وحيد حتى الآن خلال 5 جولات بمسابقة الدوري.