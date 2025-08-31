رومانو: مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم إيميليانو مارتينيز

جدد مانشستر يونايتد مفاوضاته مع نادي أستون فيلا لضم إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الفريق.

صاحب الـ 32 عاما يملك عقدا يمتد حتى 2029 مع نادي أستون فيلا.

وسبق وأن رفض أستون فيلا فكرة رحيل مارتينيز هذا الموسم، لكن لا يزال مانشستر يونايتد متمسكا بمحاولة ضمه هذا الصيف.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات الصيفية أن مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات جديدة مع أستون فيلا لضم حارس المرمى الأرجنتيني.

وأوضح رومانو أن ذلك يأتي تزامنا من مفاوضات مانشستر يونايتد الجارية حتى الآن مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي لضم سين لامنس حارس مرمى الفريق.

ولا يمانع أستون فيلا رحيل مارتينيز هذه المرة ولكن بشرط الحصول على مبلغ مالي جيد.

وتلقى مارتينيز عرضا من الدوري السعودي في وقت سابق إلا أنه رفض الانتقال لأسباب رياضية حسب التقارير الإخبارية.

وشارك ماترينيز في 52 مباراة بقميص أستون فيلا الموسم الماضي.

وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.