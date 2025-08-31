رومانو: مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم إيميليانو مارتينيز

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 11:17

كتب : FilGoal

إيميليانو مارتينيز - الأرجنتين

جدد مانشستر يونايتد مفاوضاته مع نادي أستون فيلا لضم إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الفريق.

صاحب الـ 32 عاما يملك عقدا يمتد حتى 2029 مع نادي أستون فيلا.

وسبق وأن رفض أستون فيلا فكرة رحيل مارتينيز هذا الموسم، لكن لا يزال مانشستر يونايتد متمسكا بمحاولة ضمه هذا الصيف.

أخبار متعلقة:
أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي انتصار أول بشق الأنفس.. مانشستر يونايتد يتفوق على بيرنلي في +97 تشكيل مانشستر يونايتد - مبومو وكونيا يقودان الهجوم أمام بيرنلي.. وماونت أساسي البداية ضد دي بروين ومواجهة مدريد متأخرة.. مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري الأبطال

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات الصيفية أن مانشستر يونايتد قد دخل في مفاوضات جديدة مع أستون فيلا لضم حارس المرمى الأرجنتيني.

وأوضح رومانو أن ذلك يأتي تزامنا من مفاوضات مانشستر يونايتد الجارية حتى الآن مع نادي رويال أنتويرب البلجيكي لضم سين لامنس حارس مرمى الفريق.

ولا يمانع أستون فيلا رحيل مارتينيز هذه المرة ولكن بشرط الحصول على مبلغ مالي جيد.

وتلقى مارتينيز عرضا من الدوري السعودي في وقت سابق إلا أنه رفض الانتقال لأسباب رياضية حسب التقارير الإخبارية.

وشارك ماترينيز في 52 مباراة بقميص أستون فيلا الموسم الماضي.

وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة، بينما استقبل 61 هدفا.

الدوري الإنجليزي إيميليانو مارتينيز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر جوارديولا يكشف إصابة ريان شرقي تشكيل مانشستر سيتي – مرموش ورودري أساسيان ضد برايتون خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الانضمام إلى الفتح السعودي تقرير: الخنوس غاضب بسبب مبالغات ليستر سيتي من أجل رحيله رومانو: بعد رفض عرض جالاتاسراي.. فنربخشة يفاوض مانشستر سيتي لضم إيدرسون سكاي: جاكسون لا يزال متمسكا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.. وشرط من تشيلسي للموافقة سكاي: براونهيل يفاضل بين عرض الشباب السعودي وآخر من الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - برايتون (0)-(0) مانشستر سيتي.. هالاند يهدر 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن الرمادي مديرا فنيا 36 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: لا نعلم سبب ظهور علي ماهر بالأهلي.. ومتمسكون باستمراره 47 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يكشف إصابة ريان شرقي 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوت ميركاتو: بلال الخنوس إلى شتوتجارت ساعة | ميركاتو
"ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – مرموش ورودري أساسيان ضد برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - عبد الواحد السيد مديرا للكرة بجهاز البنك الأهلي تحت قيادة الرمادي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
/articles/512385/رومانو-مانشستر-يونايتد-يجدد-مفاوضاته-لضم-إيميليانو-مارتينيز