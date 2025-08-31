سكاي: براونهيل يفاضل بين عرض الشباب السعودي وآخر من الدوري الإنجليزي

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 11:01

كتب : FilGoal

جوش براونهيل - بيرنلي

يفاضل جوش براونهيل لاعب وسط بيرنلي السابق بين عرضين خلال الفترة الجارية قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويعتبر براونهيل لاعبا حرا بعد نهاية تعاقده مع بيرنلي ورفض التجديد مع الفريق الصاعد هذا الموسم للدوري الإنجليزي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ولفرهامبتون قد تواصل مع اللاعب خلال الساعات الماضية لبحث إمكانية ضمه.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يفاضل في الوقت الحالي بين عرضي ولفرهامبتون والشباب السعودي.

ويرغب الشباب السعودي في تدعيم خط الوسط بضم براونهيل في صفقة انتقال حر.

ولم يسبق للاعب الإنجليزي اللعب لأي فريق خارج إنجلتر إذ لعب لأندية بريستون وبرانسلي وبريستول وأخيرا بيرنلي.

وكان براونهيل من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد للشباب قبل أن يرحل في 2012.

ويبلغ براونهيل من العمر 29 عاما وتبلغ قيمته السوقية 14 مليون يورو.

