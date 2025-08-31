3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام أرسنال

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أرسنال يوم الأحد.

ويصطدم ليفربول بضيفه أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبحث صلاح عن هدف جديد يجعله ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

فقد وصل لهدفه الـ 187 في الدوري الإنجليزي وتساوى مع أندي كول في المركز الرابع، حين هز شباك بورنموث في الجولة الافتتاحية.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله هداف ليفربول في شباك أرسنال بالدوري ليتساوى مع روبرتو فيرمينو الذي سجل 11 هدفا، إذ سجل الدولي المصري 10 أهداف في شباك المدفعجية.

أما لو سجل صلاح هاتريك فسيكون أكثر لاعب هز شباك أرسنال في الدوري، بالتساوي مع هاري كين الذي سجل 14 هدفا أمام المدفعجية.

علما بأن صلاح سجل هدفا بقميص تشيلسي و10 أهداف بقميص الريدز.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 404 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 246 هدفا وصنع 111 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.