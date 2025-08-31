3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام أرسنال

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 10:48

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه أرسنال يوم الأحد.

ويصطدم ليفربول بضيفه أرسنال ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ويبحث صلاح عن هدف جديد يجعله ينفرد بالمركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

أخبار متعلقة:
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا برشلونة يسجل تشيزني

فقد وصل لهدفه الـ 187 في الدوري الإنجليزي وتساوى مع أندي كول في المركز الرابع، حين هز شباك بورنموث في الجولة الافتتاحية.

الهدف المنتظر من صلاح سيجعله هداف ليفربول في شباك أرسنال بالدوري ليتساوى مع روبرتو فيرمينو الذي سجل 11 هدفا، إذ سجل الدولي المصري 10 أهداف في شباك المدفعجية.

أما لو سجل صلاح هاتريك فسيكون أكثر لاعب هز شباك أرسنال في الدوري، بالتساوي مع هاري كين الذي سجل 14 هدفا أمام المدفعجية.

علما بأن صلاح سجل هدفا بقميص تشيلسي و10 أهداف بقميص الريدز.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 404 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 246 هدفا وصنع 111 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

محمد صلاح ليفربول أرسنال
نرشح لكم
رومانو: بعد رفض عرض جالاتاسراي.. فنربخشة يفاوض مانشستر سيتي لضم إيدرسون سكاي: جاكسون لا يزال متمسكا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.. وشرط من تشيلسي للموافقة رومانو: مانشستر يونايتد يجدد مفاوضاته لضم إيميليانو مارتينيز سكاي: براونهيل يفاضل بين عرض الشباب السعودي وآخر من الدوري الإنجليزي مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة لمدة 7 مواسم.. تشيلسي يتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز
أخر الأخبار
تقارير: ميلان يقدم عرضا رسميا لضم جو جوميز 2 دقيقة | ميركاتو
رومانو: بعد رفض عرض جالاتاسراي.. فنربخشة يفاوض مانشستر سيتي لضم إيدرسون 44 دقيقة | ميركاتو
ويسا يخرج عن صمته ويصدر بيانا ناريا ضد تصرفات برينتفورد معه 50 دقيقة | ميركاتو
سكاي: جاكسون لا يزال متمسكا بالانتقال إلى بايرن ميونيخ.. وشرط من تشيلسي للموافقة 54 دقيقة | ميركاتو
صحيفة اليوم: تجهيز رايكوفيتش لمواجهة الفتح ساعة | سعودي في الجول
يد - سيف الدرع ومحمد علي وجها لوجه في نهائي السوبر الإسباني البرتغالي ساعة | كرة يد
كالتشيو ميركاتو: ميلان في مفاوضات لضم رابيو.. ومارسيليا يحدد سعره ساعة | الكرة الأوروبية
الرياضية: الهلال يتوصل لاتفاق مع فنربخشة من أجل ضم مدافعه ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 4 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
/articles/512380/3-أرقام-قياسية-تنتظر-صلاح-أمام-أرسنال