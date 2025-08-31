مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر

الأحد، 31 أغسطس 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو

كشف سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس عن محاولة نسور قرطاج اقناع هيثم حسن المحترف في ريال أوفييدو الإسباني بالانضمام لهم.

هيثم حسن

النادي : ريال أوفييدو

تونس
مصر

ويلعب هيثم حسن في ريال أوفييدو الإسباني، ويمتلك اللاعب أكثر من جنسية ويحق له تمثيل أحد منتخبات مصر أو تونس.

وقال سامي الطرابلسي في مؤتمر صحفي: "عندما توليت تدريب تونس سألت عن هيثم حسن وتواصلنا معه وأرسلنا المسؤولين للاجتماع معه بحضور والده وعندما تحدثنا معه أخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر".

أخبار متعلقة:
ريبيرو: أتفهم حزن جمهور الأهلي.. ونحتاج الوقت للتحسن مؤتمر يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب

وأضاف "لم نغلق الباب بشأن إمكانية اقناع هيثم حسن بتمثيل منتخب تونس ولا يزال هناك اتصالات ومفاوضات معه".

وشارك هيثم حسن في فوز أوفييدو على ريال سوسيداد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بعدما صنع هدف فوز فريقه.

هيثم حسن منتخب مصر منتخب تونس
نرشح لكم
المغرب يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه تقرير مغربي: كاف يقترب من إقامة السوبر الإفريقي في القاهرة.. وموعد مقترح موتسيبي: كاف يقترب من توقيع اتفاقية ضخمة.. ونسخة 2025 الأفضل في تاريخ إفريقيا للمحليين كما كشف في الجول.. كاف يفتح باب الترشح لتنظيم 4 نسخ قادمة من كأس أمم إفريقيا ديانج على رأس قائمة مالي لمواجهتي جزر القمر وغانا في تصفيات المونديال الركراكي: مقتنع باختياراتي.. ولا داعي للقلق بشأن الغيابات مدرب الجزائر يوضح سبب ضم آيت نوري رغم الإصابة قائمة المغرب - ظهور الشيبي وداري لمواجهتي النيجر وزامبيا.. وانضمام لاعب روما لأول مرة
أخر الأخبار
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية 39 دقيقة | سعودي في الجول
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا ساعة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر ساعة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي ساعة | الدوري المصري
ريبيرو: أتفهم حزن جمهور الأهلي.. ونحتاج الوقت للتحسن ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512370/مدرب-تونس-تواصلنا-مع-هيثم-حسن-وأخبرنا-أنه-يقترب-من-تمثيل-مصر