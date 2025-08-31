مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر

كشف سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس عن محاولة نسور قرطاج اقناع هيثم حسن المحترف في ريال أوفييدو الإسباني بالانضمام لهم.

هيثم حسن النادي : ريال أوفييدو تونس مصر

ويلعب هيثم حسن في ريال أوفييدو الإسباني، ويمتلك اللاعب أكثر من جنسية ويحق له تمثيل أحد منتخبات مصر أو تونس.

وقال سامي الطرابلسي في مؤتمر صحفي: "عندما توليت تدريب تونس سألت عن هيثم حسن وتواصلنا معه وأرسلنا المسؤولين للاجتماع معه بحضور والده وعندما تحدثنا معه أخبرنا أنه أقرب لتمثيل منتخب مصر".

وأضاف "لم نغلق الباب بشأن إمكانية اقناع هيثم حسن بتمثيل منتخب تونس ولا يزال هناك اتصالات ومفاوضات معه".

وشارك هيثم حسن في فوز أوفييدو على ريال سوسيداد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني بعدما صنع هدف فوز فريقه.