الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد

السبت، 30 أغسطس 2025 - 22:20

كتب : FilGoal

هيثم حسن - ريال أوفييدو ضد سوسيداد

قاد هيثم حسن صاحب الأصول المصرية، فريقه ريال أوفييدو للفوز على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب أوفييدو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وصنع هيثم هدف فوز أوفييدو بالمباراة والذي سجله لياندير ديندونكير في الدقيقة الـ 40.

أخبار متعلقة:
بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية تشكيل ريال مدريد - ماستانتونو أساسي لأول مرة ضد أوفييدو ضمن 4 تغييرات مواعيد مباريات الأحد 24 أغسطس 2025.. ثلاث مواجهات بالدوري وريال مدريد ضد أوفييدو الإيفواري سيبقى في إسبانيا.. إريك بايلي إلى ريال أوفييدو

الهدف كان هو الأول لأوفييدو في الدوري الإسباني بعد غياب 24 عاما وشهرين و13 يوما.

وكان الهدف الأخير للفريق قد سجل ضد مايوركا يوم 17 يونيو من عام 2001.

كما حقق أوفييدو فوزه الأول بالدوري منذ نفس العام وكان الفوز الأخير في شهر مايو على برشلونة في ملعب كامب نو.

وارتفع رصيد أوفييدو للنطقة الثالثة في المركز الـ 14، بينما توقف رصيد سوسيداد عند النقطة الثانية في المركز الـ 15.

وسيلعب أوفييدو مباراته المقبلة ضد خيتافي يوم السبت 13 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

هيثم حسن ريال أوفييدو ريال سوسيداد الدوري الإسباني
نرشح لكم
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا برشلونة يسجل تشيزني انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (2)-(1) مايوركا سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(3) غزل المحلة.. فوز زعيم الفلاحين
أخر الأخبار
الدوري الإيطالي - الـ 1-0 مستمرة مع روما.. ونابولي ينتصر في الثواني الأخيرة ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك نيفيز يقود باريس سان جيرمان لاكتساح تولوز في مباراة الـ 9 أهداف ساعة | الكرة الأوروبية
هاتريك بنزيمة.. اتحاد جدة يبدأ الدفاع عن لقبه بالفوز على الأخدود بخماسية 2 ساعة | سعودي في الجول
كاريراس: إنقاذي من على خط المرمى؟ وعدت منذ يومي الأول أن أبذل قصارى جهدي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام 2 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يفوز على مايوركا وينفرد بالصدارة مؤقتا 2 ساعة | الدوري الإسباني
مدرب تونس: تواصلنا مع هيثم حسن وأخبرنا أنه يقترب من تمثيل مصر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512356/الأول-منذ-24-عاما-هيثم-حسن-يصنع-هدف-فوز-أوفييدو-على-سوسيداد