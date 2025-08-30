الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد

قاد هيثم حسن صاحب الأصول المصرية، فريقه ريال أوفييدو للفوز على ريال سوسيداد بهدف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب أوفييدو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وصنع هيثم هدف فوز أوفييدو بالمباراة والذي سجله لياندير ديندونكير في الدقيقة الـ 40.

الهدف كان هو الأول لأوفييدو في الدوري الإسباني بعد غياب 24 عاما وشهرين و13 يوما.

وكان الهدف الأخير للفريق قد سجل ضد مايوركا يوم 17 يونيو من عام 2001.

كما حقق أوفييدو فوزه الأول بالدوري منذ نفس العام وكان الفوز الأخير في شهر مايو على برشلونة في ملعب كامب نو.

وارتفع رصيد أوفييدو للنطقة الثالثة في المركز الـ 14، بينما توقف رصيد سوسيداد عند النقطة الثانية في المركز الـ 15.

وسيلعب أوفييدو مباراته المقبلة ضد خيتافي يوم السبت 13 سبتمبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي.