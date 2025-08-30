مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة

السبت، 30 أغسطس 2025 - 21:13

كتب : FilGoal

بريان مبومو - مانشستر يونايتد

أوضح بريان مبومو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه على فريقه القتال في كل دقيقة خلال جميع المباريات.

وانتصر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 على بيرنلي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي محققا أول انتصار له هذا الموسم.

وقال الكاميروني للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "نحن نادٍ كبير، التوقعات عالية ونحتاج للتعامل معها، ولدينا شعور رائع بعد الفوز هنا".

وأضاف "بعد ما حدث الأسبوع الماضي كان علينا أن نفوز اليوم، وهو ما فعلناه".

وأضاف عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "كل مباراة صعبة ومهمة، سيطرنا على اللقاء في الشوط الأول، لكن علينا أن نقاتل في كل دقيقة".

وأكمل "أنا سعيد للغاية، لأننا فزنا وكمهاجم يجب أن تكون واثقا بعد تسجيل الأهداف".

وأتم "نحن فريق والأمر لا يتعلق بشخص واحد، الكل عمل بقوة من أجل الفوز اليوم".

سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من جون كالين (عكسي) وبريان مبومو وبرونو فيرنانديز، فيما سجل ليلي فوستر وجادين أنتوني هدفي الضيوف.

ورفع يونايتد رصيده لـ 4 نقاط ارتقى بها للمركز التاسع، فيما ظل بيرنلي في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

وبدأ يونايتد الموسم بطريقة سلبية إذ خسر من أرسنال في أولد ترافورد ثم تعادل مع فولام رغم التقدم، وودع كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق درجة رابعة، وجاء الفوز بشق الأنفس بهدف في الدقيقة 90+7.

