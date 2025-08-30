أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:29

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

عبر روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن شعوره بالتوتر خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي والتي حسمها الفريق الأحمر في الثواني الأخيرة.

وفاز مانشستر يونايتد على بيرنلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وسجل برونو فيرنانديز هدف فوز مانشستر يونايتد في الوقت القاتل من ركلة جزاء.

وقال أموريم عبر بي بي سي: "شعرت بالإحباط كأي مشجع لمانشستر يونايتد خلال المباراة، أتيحت لنا الكثير من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، واليوم كانت مباراة عادلة وكنا الفريق الأفضل".

وأضاف "أحيانا لم نكن نلعب بشكل جيد ولكن يمكنك رؤية جهد الجميع في الملعب وهم يسعون لتحقيق الفوز".

وأكمل "أتحدث مع الإدارة دائما لمحاولة تحسين الفريق بصفقات جديدة".

وأتم تصريحاته "أنا عاطفي للغاية وفي الأشهر الماضية يمكنكم رؤية السبب في ذلك".

وكان مانشستر يونايتد سجل هدفه الأول في المباراة عن طريق مدافع بيرنلي بالخطأ في مرماه.

ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أول هدفين له في الموسم بأخطأء ذاتيه من لاعبي الخصوم.

بعدما جاء هدف يونايتد في المباراة الماضية ضد فولام بالخطأ أيضا.

