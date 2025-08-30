المغرب يتوج بلقب أمم إفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في تاريخه
السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:14
كتب : FilGoal
توج منتخب المغرب بلقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين.
وفاز المغرب في المبراة النهائية على مدغشقر بنتيجة 3-2.
وتوج المغرب باللقب للمرة الثالثة في تاريخه لينفرد بالرقم القياسي كأكثر المتوجين باللقب تاريخيا.
تقدم مانوهانتسوا بالهدف الأول لمدغشقر في الدقيقة التاسعة.
وتعادل خالد بابا للمغرب في الدقيقة 27.
وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة سجل أسامة المليوي الهدف الثاني للمغرب.
وتعادل مدغشقر في الدقيقة 68 عن طريق راكوتوندرايبي.
وعادل المليوي ليسجل هدف الفوز للمغرب في الدقيقة 80 بتسديدة رائعة من بعد منتصف الملعب.
