فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز

يرى توماس فرانك المدير الفني لتوتنام أن فريقه لم يظهر بالشكل الجيد الذي يقوده للفوز أمام بورنموث، ولذلك تلقى الخسارة.

وخسر توتنام لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك أمام بورنموث بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

وقال فرانك عقب المباراة لـ بي بي سي: "لم نلعب بشكل جيد اليوم ضد بورنموث القوي الذي استغل نقاط قوته ولم نحسن التعامل مع الموقف، وهم استحقوا الفوز".

وأضاف "بورنموث قدم أداء جيدا في الضغط علينا وكان ي جب التعامل معهم بشكل أفضل، أحيانا لا نقدم أفضل أداء والأمر يتعلق بالبقاء في أجواء المباراة".

وأكمل "اللاعبون أظهروا حماسا كبيرا وبذلوا الكثير من الجهد ولا ألومهم على الخسارة".

وأتم تصريحاته "متحمس جدا لمباراة تشافي سيمونز الأولى، ستكون مشاركته إيجابية لنا لا شك في ذلك".