فرانك: لا ألوم اللاعبين على خسارة توتنام من بورنموث.. وأنتظر مشاركة سيمونز

السبت، 30 أغسطس 2025 - 20:11

كتب : FilGoal

توماس فرانك - مدرب توتنام

يرى توماس فرانك المدير الفني لتوتنام أن فريقه لم يظهر بالشكل الجيد الذي يقوده للفوز أمام بورنموث، ولذلك تلقى الخسارة.

وخسر توتنام لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك أمام بورنموث بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

وقال فرانك عقب المباراة لـ بي بي سي: "لم نلعب بشكل جيد اليوم ضد بورنموث القوي الذي استغل نقاط قوته ولم نحسن التعامل مع الموقف، وهم استحقوا الفوز".

أخبار متعلقة:
جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف للمباراة الثالثة على التوالي.. مصطفى محمد أساسي مع نانت في مواجهة أوكسير توتنام يخسر لأول مرة في الدوري.. وفوز مثير لإيفرتون على ولفرهامبتون

وأضاف "بورنموث قدم أداء جيدا في الضغط علينا وكان ي جب التعامل معهم بشكل أفضل، أحيانا لا نقدم أفضل أداء والأمر يتعلق بالبقاء في أجواء المباراة".

وأكمل "اللاعبون أظهروا حماسا كبيرا وبذلوا الكثير من الجهد ولا ألومهم على الخسارة".

وأتم تصريحاته "متحمس جدا لمباراة تشافي سيمونز الأولى، ستكون مشاركته إيجابية لنا لا شك في ذلك".

توتنام الدوري الإنجليزي توماس فرانك
نرشح لكم
مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة لمدة 7 مواسم.. تشيلسي يتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو أموريم: كرة القدم كانت عادلة ولذلك فاز مانشستر على بيرنلي جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف توتنام يخسر لأول مرة في الدوري.. وفوز مثير لإيفرتون على ولفرهامبتون انتصار أول بشق الأنفس.. مانشستر يونايتد يتفوق على بيرنلي في +97 بسبب الانتقالات.. توخيل يؤجل انطلاق معسكر منتخب إنجلترا ماريسكا: أتفهم غضب فولام من إلغاء الهدف ضدنا
أخر الأخبار
3 بطولات مختلفة.. الكرتي يهز شباك الأهلي مبكرا بقميص بيراميدز 7 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - عودة أرنولد وميليتاو.. وماستانتونو أساسي لأول مرة في سانتياجو برنابيو 17 دقيقة | الدوري الإسباني
مبومو: علينا أن نقاتل في كل دقيقة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة – وائل بدر مدربا للوحدة السوري 27 دقيقة | كرة سلة
أتلتيكو مدريد يتعادل مع ألافيس ويفشل في تحقيق فوزه الأول بالدوري 41 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) غزل المحلة.. بطاااقة حمراااء 56 دقيقة | الدوري الإسباني
لمدة 7 مواسم.. تشيلسي يتعاقد مع أليخاندرو جارناتشو ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري – الأهلي (0)-(1) بيراميدز.. نزول العش بدلا من داري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512340/فرانك-لا-ألوم-اللاعبين-على-خسارة-توتنام-من-بورنموث-وأنتظر-مشاركة-سيمونز