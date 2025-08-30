جاكبو يجدد تعاقده مع ليفربول لموسمين ونصف

أعلن ليفربول تجديد تعاقد الهولندي كودي جاكبو لمدة موسمين ونصف.

وقال جاكبو عبر موقع النادي: "أمر رائع أن أمدد عقدي هنا في هذا النادي الرائع. أنا ممتن للغاية، وآمل أن أتمكن من رد الجميل في المزيد من اللحظات الجميلة".

وأضاف "أشعر وكأنني في بيتي، وعائلتي كذلك، وهذا قرار مهم دائما. إنهم يشعرون بالسعادة. أنا سعيد جدا في النادي، مع مجموعة جيدة وزملاء رائعين، لذا فإن الحياة في عالم كرة القدم رائعة جدا، وأستمتع بكل لحظة فيها. أنا ممتن جدا لتمديد عقدي".

وانضم الجناح الهولندي لليفربول قادما من إيندهوفن في يناير 2023.

ومنذ ذلك الحين شارك في 131 مباراة وسجل 42 هدفا وصنع 16.

وتوج مع الريدز بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وخاض جاكبو هذا الموسم 3 مباريات سجل هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

ويستعد ليفربول لمواجهة أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.