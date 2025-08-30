توتنام يخسر لأول مرة في الدوري.. وفوز مثير لإيفرتون على ولفرهامبتون

السبت، 30 أغسطس 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

محمد قدوس - بورنموث ضد توتنام

حقق بورنموث الفوز على توتنام بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل إيفانيلسون هدف بورنموث الوحيد في المباراة بالدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وخسر توتنام لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعد الفوز في أول جولتين.

وارتفع رصيد بورنموث للنقطة السادسة في المركز السابع وهو نفس رصيد توتنام من النقاط ولكنه يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف.

وفي مباراة مثيرة فاز إيفرتون على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم بيتو بالهدف الأول في الدقيقة السابعة مستغلا تمريرة من جاك جريليش.

وتعادل ولفرهامبتون عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 21.

وأضاف إليمان نداي الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 33.

وبتسديدة رائعة أضاف كيرنان دوسبري هال الهدف الثالث لإيفرتون مستغلا تمريرة جديدة من جريليش.

وقلص رودريجو جوميز الفارق لمصلحة ولفرهامبتون في الدقيقة 79.

وحقق سندرلاند انتصاره الثاني بالدوري الإنجليزي بعد الفوز على برينتفورد بهدفين مقابل هدف.

كيفين شادي أهدف ركلة جزاء لبرينتفورد في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 77 تقدم برينتفورد عن طريق إجور تياجو.

وتعادل سندرلاند عن طريق إنزو لو في بالدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وسجل ويلسون إسيدور هدف فوز سندرلاند في الدقيقة 96.

توتنام ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز بورنموث
