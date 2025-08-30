انتصار أول بشق الأنفس.. مانشستر يونايتد يتفوق على بيرنلي في +97

السبت، 30 أغسطس 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

سجل أهداف مانشستر يونايتد كل من جون كالين (عكسي) وبريان مبومو وبرونو فيرنانديز، فيما سجل ليلي فوستر وجادين أنتوني هدفي الضيوف.

ورفع يونايتد رصيده لـ 4 نقاط ارتقى بها للمركز التاسع، فيما ظل بيرنلي في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

وبدأ يونايتد الموسم بطريقة سلبية إذ خسر من أرسنال في أولد ترافورد ثم تعادل مع فولام رغم التقدم، وودع كأس الرابطة الإنجليزية أمام فريق درجة رابعة، وجاء الفوز بشق الأنفس بهدف في الدقيقة 90+7.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا، وفي الدقيقة 16 أطلق الحكم صافرته لاحتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد بعد عرقلة كايل ووكر لـ ماسون ماونت.

وعقب دقيقتين من مطالعة تقنية الفيديو تراجع الحكم عن قراره محتسبا خطأ لصالح مدافع بيرنلي.

وفي الدقيقة 27 تقدم الشياطين الحمر بهدف عكسي عن طريق جون كالين لاعب بيرنلي.

لكن تقدم يونايتد أعقبه سقوط ماتيوس كونيا بسبب الإصابة وطلب التغيير في الدقيقة 30 وشارك جوشوا زيركزي بدلا منه.

شوط أول انتهى بتقدم مانشستر يونايتد.

في الشوط الثاني، اشتعلت الأجواء في 3 دقائق، في الدقيقة 56 سجل ليلي فوستر هدف التعادل لبيرنلي.

وبعد دقيقة واحدة رد بريان مبومو بالهدف الثاني عقب تمريرة ديوجو دالوت.

والإثارة لم تتوقف فسجل فوستر هدف التعادل في الدقيقة 58 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو ألغي الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 68 استغل جادين أنتوني كرة ساقطة من يد ألتاي باندير حارس يونايتد وسجل هدف التعادل.

تغييرات مانشستر يونايتد بمشاركة بنيامين سيسكو ونصير مزراوي زادت من محاولات الشياطين الحمر الهجومية.

وفي الدقيقة 90+1 عاد الحكم لتقنية الفيديو وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لأماد ديالو، وبالفعل احتسب الحكم بعد دقيقتين من مطالعة شاشة الـ VAR ركلة جزاء ليونايتد.

وانبرى برونو فيرنانديز للركلة وسددها تلك المرة أرضية على يمين الحارس معلنا تقدم الشياطين بالهدف الثالث في الدقيقة 90+6.

فوز هو الأول لمانشستر يونايتد هذا الموسم بعد خسارة من أرسنال وتعادل مع فولام وتوديع مخزي ضد جريمسبي تاون في كأس الرابطة الإنجليزية.

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
