بسبب الانتقالات.. توخيل يؤجل انطلاق معسكر منتخب إنجلترا

السبت، 30 أغسطس 2025 - 18:54

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

قرر توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا تأجيل انطلاق معسكر الأسود الثلاثة في فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد منتخبي أندورا وصربيا في شهر سبتمبر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبيندنت" الإنجليزية: "معسكر منتخب إنجلترا سيبدأ يوم الثلاثاء حتى تنهتي فترة الانتقالات الصيفية وينتقل اللاعبين إلى أنديتهم الجديدة".

وأضاف "وذلك حتى يركز كل اللاعبين بشكل كبير في المعسكر وفي منتخب إنجلترا، ولا يزال لدينا وقت كاف لذلك".

وأتم تصريحاته "أهم سبب لاستدعاء اللاعبين إلى المعسكر يوم الثلاثاء هو تجنب المشاعر المتضاربة في آخر ساعات الانتقالات، ولذلك سيحصلوا على يوم واحد راحة ثم ينضمون لمعسكر المنتخب".

ولا يزال هناك بعض اللاعبين من المحتمل انتقالهم من أندية إنجليزية إلى أخرى في الساعات المقبلة.

وعلى رأسهم مارك جويهي مدافع كريستال بالاس الذي من المحتمل أن ينضم إلى ليفربول.

وشهدت قائمة إنجلترا غياب الثنائي، كول بالمر نجم تشيلسي، وترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد.

ويغيب كولر بالمر بسبب إصابة في الفخذ، فيما خرج أرنولد بقرار فني من توماس توخيل.

فيما تواجد إيبريتشي إيزي المنضم حديثا إلى أرسنال، وماركوس راشفورد مهاجم برشلونة.

إنجلترا منتخب إنجلترا توماس توخيل
