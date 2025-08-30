ماريسكا: أتفهم غضب فولام من إلغاء الهدف ضدنا

يرى إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي أن قرار الحكم بإلغاء هدف فولام أمام فريقه كان صحيحا.

وخسر فولام أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال ماريسكا عبر بي بي سي عقب المباراة: "شاهدت هدف فولام الملغي عدة مرات ومن الواضح لي أنها مخالفة، لكني أفهم وجهة نظرهم أنها ليست كذلك ويمكنكم رؤية لاعبهم يضرب لاعبنا، لذا بالنسبة لي الأمر واضح".

وأضاف "الآن فهمت أن الحكم كان يراجع لمسة يد فولام وليس لمسة يد جواو بيدرو".

وواصل "في الشوط الأول لم نكن نتحلى بالصبر الكافي مع الكرة، وفي الشوط الثاني كنا جيدين في اللعب بالكرة وأيضا الكرات الثابتة".

وأكمل "إستيفاو وجورج في نفس العمر تقريبا، صغيران جدا وموهبين".

وأشار "أعتقد أن الأمر تم وانتقل جارناتشاو إلى تشيلسي".

وأتم تصريحاته "إنه الآن الوقت الأمثل للتوقف واستعادة طاقتنا ثم الانطلاق مجددا".