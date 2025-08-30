ذا أثليتك: رغم سفره لألمانيا.. تشيلسي يبلغ بايرن ميونيخ بتوقف صفقة جاكسون

أبلغ نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره بايرن ميونيخ الألماني بأنه لن يكمل تفاصيل انتقال السنغالي نيكولاس جاكسون للبافاري.

وسافر اللاعب بالفعل إلى ألمانيا من أجل إجراء الكشف الطبي وإتمام التعاقد مع بايرن ميونيخ.

لكن إصابة ليام ديلاب مهاجم تشيلسي في مباراة ظهر اليوم ضد فولام جعلت البلوز يتراجعون عن إتمام الصفقة.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن تشيلسي طلب من لاعبه العودة إلى لندن.

وتعرض ديلاب للإصابة في الفخذ ووفقا لتصريحات إنزو ماريسكا فإنه من المتوقع غياب الهداف الإنجليزي لمدة شهرين.

وخرج ديلاب مصابا في الدقيقة 14 وعوضه تيريك جورج من عمر اللقاء ضد فولام والذي انتهى بفوز تشيلسي 2-0.

وانضم ديلاب في الصيف الحالي وأيضا جواو بيدرو وهو ما فتح الباب لرحيل السنغالي.

وكان الفريقان قد توصلا لاتفاق على إعارة السنغالي جاكسون مقابل 15 مليون يورو. وتتضمن الصفقة خيار الشراء مقابل 80 مليون ونسبة من إعادة البيع.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة..

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.