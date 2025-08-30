ماركو سيلفا يفتح النار على الحكام بعد خسارة فولام من تشيلسي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 18:24

كتب : FilGoal

ماركو سيلفا مدرب فولام

فتح ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولام النار على الحكام بعد الخسارة من تشيلسي.

وخسر فولام أمام تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال ماركو سيلفا عبر بي بي سي: "قرار حكم الفيديو غير مجرى المباراة ضد تشيلسي، قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول ولعبنا كما ينبغي وكنا الأفضل في الشوط الأول بكل وضوح".

وأضاف "لاعبنا الشاب جوشوا كينج سجل هدفا رائعا لكن لا استطيع التحكم في قرار الحكم وحكام الفيديو، أحاول التحدث بأفضل ما أستطيع، لدي بعض الكلمات لا أستطيع قولها، الجميع مصدوم من القرار".

وأكمل "الحكم احتسب 8 دقائق وقت متحسب بدلا من الضائع في الشوط الأول ولم يحدث شيء، حصل تشيلسي على ركنية ثم ركنية أخرى سجل منها هدفه الأول بعدما مرت 9 دقائق وكان يجب إيقاف المباراة، أود أن أفهم سبب استمرارها طوال هذه المدة".

وأردف "ركلة الجزاء قرار صادم آخر، وشيء لا يصدق، نفس الحكام شاهدوا لمسة اليد على لاعبنا ولم يروا لمسة اليد على جواو بيدرو في نفس اللعبة".

وأتم تصريحاته "يجب أن يكون هناك توازن من الحكام لأن انفعالاتنا كانت مفرطة بعد القرارات الغريبة، الحكم تفهم ذلك في هذه اللحظات ولم يشهر البطاقات الصفراء ويجب أن أشيد به".

تشيلسي الدوري الإنجليزي ماركو سيلفا
