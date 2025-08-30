تقرير مغربي: كاف يقترب من إقامة السوبر الإفريقي في القاهرة.. وموعد مقترح

اقترب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الإعلان عن إقامة السوبر الإفريقي في مصر.

وكشفت صحيفة "المنتخب المغربية" أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اجتماع جمعيته العمومية المقام في نيروبي عاصمة كينيا ناقش فكرة إقامة السوبر الإفريقي في القاهرة.

على أن تقام المباراة في استاد القاهرة، وتُلعب أحد يومين 18 أو 19 أكتوبر المقبل.

ويلعب بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا ضد نهضة بركان بطل الكونفدرالية في السوبر الإفريقي.

ويحمل لقب السوبر الإفريقي من الموسم الماضي فريق الزمالك بعدما فاز على الأهلي بركلات الترجيح في السعودية.

ويلعب بيراميدز أيضا ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال في شهر سبتمبر المقبل في القاهرة.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع أهلي جدة السعودي في السعودية.