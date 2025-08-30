ضربة قوية لـ تشيلسي.. غياب ديلاب 8 أسابيع بسبب الإصابة

تلقى تشيلسي ضربة قوية بسبب إصابة مهاجمه ليام ديلاب في مباراة فولام بالدوري الإنجليزي، ليتأكد غيابه لفترة طويلة.

وتعرض ديلاب لإصابة عضلية في مباراة تشيلسي ضد فولام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

ليغادر الملعب في الدقائق الأولى من المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي بهدفين دون رد.

وقال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عقب المباراة لقناة TNT: "ليام ديلاب سيغيب لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة".

وأضاف "اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية بالأشعة لمعرفة حالته".

وأكمل "إصابته لا تبدو جيدة، كانت إصابة في العضلة الخلفية وسوف يستغرق عدة أسابيع للتعافي منها".

وأتم تصريحاته "سنرى ما إذا كنا سنتخذ أي قرارات بشأن ضم مهاجم آخر بعد إصابة ديلاب".

وانضم ليام ديلاب لصفوف تشيلسي في الصيف الجاري قادما من إبسويتش تاون.