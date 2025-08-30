كما كشف في الجول.. كاف يفتح باب الترشح لتنظيم 4 نسخ قادمة من كأس أمم إفريقيا

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب الترشح لاستضافة 4 نسخ من كأس أمم إفريقيا.

وبحسب قنوات beIN Sports، فقد أعلن باتريس موتسيبي رئيس "كاف" عن فتح باب الترشح لاستضافة كأس أمم إفريقيا لأعوام 2029 - 2031 - 2033 - 2035.

وسبق وأن كشف FilGoal.com عن الملفات التي يناقشها اجتماع المكتب التنفيذي، وجاءت على النحو التالي:

-مكان وموعد مباراة كأس السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان.

-تحديد مكان وموعد حفل جوائز الأفضل في إفريقيا.

-فتح باب الترشح الرسمي لاستضافة كأس أمم إفريقيا نسخ 2029 و2031 و2033 و2035.

-فتح باب الترشح الرسمي لاستضافة كأس أمم إفريقيا للمحليين 2026 و2028 و2030 و2032.

-بحث سبل تنظيم كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما و20 عاما الـ 5 نسخ قادمة.

ويأتي الاجتماع على هامش إقامة نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين اليوم السبت بين مدغشقر والمغرب.

وتستضيف كينيا النهائي، وفي حال فوز المغرب سيحقق اللقب الثالث في تاريخه للبطولة المحلية، وفي حال فوز مدغشقر فسيكون اللقب الأول.

وتقام كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بينما يتم تنظيم بطولة 2027 بملف مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.

