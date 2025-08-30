الثاني من يوفنتوس.. نوتنجهام يتعاقد مع نيكولو سافونا

أتم نادي نوتنجهام فورست إجراءات التعاقد مع نيكولو سافونا مدافع يوفنتوس.

وبات نيكولو سافونا الصفقة الثانية التي يبرمها نوتنجهام من السيدة العجوز هذا الصيف بعد دوجلاس لويز.

وأعلن نوتنجهام فورست اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع نيكولو سافونا لمدة 5 سنوات.

وكان سافونا قد جدد تعاقده حتى 2030 مع البيانكونيري، لكن نوتنجهام نجح في الوصول إلى اتفاق لضمه.

وغاب سافونا عن المشاركة مع يوفنتوس في كأس العالم للأندية بعد تعرضه لإصابة في اربطة الكاحل.

وخاض سافونا 40 مباراة في جميع المسابقات بقميص يوفنتوس وسجل هدفين.