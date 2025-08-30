الثاني من يوفنتوس.. نوتنجهام يتعاقد مع نيكولو سافونا
السبت، 30 أغسطس 2025 - 13:27
كتب : FilGoal
أتم نادي نوتنجهام فورست إجراءات التعاقد مع نيكولو سافونا مدافع يوفنتوس.
وبات نيكولو سافونا الصفقة الثانية التي يبرمها نوتنجهام من السيدة العجوز هذا الصيف بعد دوجلاس لويز.
وأعلن نوتنجهام فورست اليوم السبت تعاقده بشكل رسمي مع نيكولو سافونا لمدة 5 سنوات.
وكان سافونا قد جدد تعاقده حتى 2030 مع البيانكونيري، لكن نوتنجهام نجح في الوصول إلى اتفاق لضمه.
وغاب سافونا عن المشاركة مع يوفنتوس في كأس العالم للأندية بعد تعرضه لإصابة في اربطة الكاحل.
وخاض سافونا 40 مباراة في جميع المسابقات بقميص يوفنتوس وسجل هدفين.
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) فولام.. جووول الأول لن ينتظر الإعلان الرسمي.. جارناتشو يحضر مباراة تشيلسي ضد فولام تمهيدا لإطلاق سراح إيزاك؟ نيوكاسل يعلن ضم فولتماده تشكيل تشيلسي - ثنائي يقود الهجوم أمام فولام.. وإستيفاو أساسي حان وقت تخزين البالونات.. ميلان يعلن تعاقده مع نكونكو رومانو: تم الاتفاق.. نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ كادينا سير - في ظل اهتمام نيوكاسل وتشيلسي.. فيرمين لوبيز يحسم مستقبله جاسبريني: سانشو؟ اتصلوا به إذا كنتم تملكون رقم هاتفه