برشلونة يعلن إصابة جافي.. ومخاوف كبرى

السبت، 30 أغسطس 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

جافي

كشف نادي برشلونة عن إصابة جافي لاعب خط الوسط قبل يوم من مواجهة رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاء بيان برشلونة المقتضب كالتالي:

يعاني جافي من آلام في ركبته اليمنى ويغيب عن مباراة الأحد أمام رايو فايكانو. تقدم تعافيه سيحدد موعد إتاحته من جديد.

أخبار متعلقة:
الموقعة الـ 16 وذكريات الـ 6-1 وعودة صراع البلوز.. مواجهات برشلونة النارية في دوري الأبطال برشلونة ونيوكاسل مجددا.. مواجهات نارية لـ سان جيرمان في حملة الدفاع عن دوري الأبطال بعد تمديد تعاقده.. برشلونة يعلن إعارة بينيا إلى إلتشي ماركا: برشلونة اختار ملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا

وبحسب قناة "TV3" الكتالونية، فإن إصابة جافي أكثر خطورة مما بدت عليه في التشخيص المبدئي.

وأبرز ما يثير القلق هو أن الإصابة تأتي في نفس الركبة التي أصيب في رباطها الصليبي.

وسيغيب جافي عن منتخب إسبانيا في التوقف الدولي.

وسبق لجافي التعرض لقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر 2023.

وفاز برشلونة بأول جولتين في الموسم الحالي، على ريال مايوركا 3-0 وعلى ليفانتي 3-2.

ويدافع الفريق الكتالوني عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.

جافي برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
كادينا سير - في ظل اهتمام نيوكاسل وتشيلسي.. فيرمين لوبيز يحسم مستقبله أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني الرحلة مستمرة.. أزبيليكويتا إلى إشبيلية تقرير: تشيلسي لن يفلت به.. عرض ضخم من نيوكاسل لضم فيرمين لوبيز بعد تمديد تعاقده.. برشلونة يعلن إعارة بينيا إلى إلتشي ماركا: برشلونة اختار ملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا سيعود إلى فالنسيا بعد 8 سنوات.. ليفانتي يتعاقد مع ماتيو ريان مواعيد مباريات الأربعاء 27 أغسطس - حسم مقاعد دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الثاني من يوفنتوس.. نوتنجهام يتعاقد مع نيكولو سافونا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تمهيدا لإطلاق سراح إيزاك؟ نيوكاسل يعلن ضم فولتماده 17 دقيقة | ميركاتو
حان وقت تخزين البالونات.. ميلان يعلن تعاقده مع نكونكو 30 دقيقة | ميركاتو
رومانو: تم الاتفاق.. نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونيخ 37 دقيقة | ميركاتو
برشلونة يعلن إصابة جافي.. ومخاوف كبرى 48 دقيقة | الدوري الإسباني
إشبيلية يضع اللمسات النهائية على صفقة أمير ريتشاردسون ساعة | الوطن العربي
كادينا سير - في ظل اهتمام نيوكاسل وتشيلسي.. فيرمين لوبيز يحسم مستقبله ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: بورتو يتمسك بـ 70 مليون يورو لانتقال مورا إلى الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512302/برشلونة-يعلن-إصابة-جافي-ومخاوف-كبرى