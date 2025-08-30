برشلونة يعلن إصابة جافي.. ومخاوف كبرى

كشف نادي برشلونة عن إصابة جافي لاعب خط الوسط قبل يوم من مواجهة رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وجاء بيان برشلونة المقتضب كالتالي:

يعاني جافي من آلام في ركبته اليمنى ويغيب عن مباراة الأحد أمام رايو فايكانو. تقدم تعافيه سيحدد موعد إتاحته من جديد.

Comunicado médico ❗ El jugador Pablo Páez Gavira, '𝐆𝐚𝐯𝐢', tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido del domingo ante el Rayo y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/P2UXos34b0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 30, 2025

وبحسب قناة "TV3" الكتالونية، فإن إصابة جافي أكثر خطورة مما بدت عليه في التشخيص المبدئي.

وأبرز ما يثير القلق هو أن الإصابة تأتي في نفس الركبة التي أصيب في رباطها الصليبي.

وسيغيب جافي عن منتخب إسبانيا في التوقف الدولي.

وسبق لجافي التعرض لقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر 2023.

وفاز برشلونة بأول جولتين في الموسم الحالي، على ريال مايوركا 3-0 وعلى ليفانتي 3-2.

ويدافع الفريق الكتالوني عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.