جاسبريني: سانشو؟ اتصلوا به إذا كنتم تملكون رقم هاتفه

سخر جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لـ روما من التقارير التي تربط فريقه بضم الإنجليزي جادون سانشو.

وارتبط اسم سانشو لعدة أسابيع بالانتقال لروما قادما من مانشستر يونايتد وقبلها مع يوفنتوس لكن دون أي جديد.

وقال جاسبريني في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بيزا للصحفيين: "اتصلوا به إذا كنتم تملكون رقم هاتفه، لا أعلم ما يفصلنا عن إتمام التعاقد".

وأضاف "هناك إمكانية لضم سانشو، لكن إذا لم يحدث ذلك سيبقى حيث هو موجود".

ووفقا لإذاعة توك سبورت في وقت سابق فإن سانشو رفض العرض المقدم من روما.

وأفاد الموقع أن جيان بييرو جاسبريني المدير الفني للجيالوروسي تحدث مع سانشو مرتين لإقناعه بالانضمام إلى روما.

ووفقا لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن بعد توصل روما لاتفاق مع مانشستر يونايتد على استعارة سانشو مع إمكانية الشراء مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، فإن النادي الإيطالي عرض عليه خفض راتبه السنوي في مقابل التوقيع على عقد لمدة 5 مواسم بموجبه يحصل سنويا على 4.5 مليون يورو.

معضلة سانشو

ضم مانشستر يونايتد سانشو قادما من دورتموند في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (98.9 مليون دولار).

ولعب سانشو الموسم الماضي 2024 - 2025 معارا إلى تشيلسي، مع خيار الشراء.

ولكن تراجع تشيلسي عن إتمام الصفقة بشكل نهائي بعدما رفض الشروط الشخصية للاعب، وأعاده إلى يونايتد.

ولعب سانشو بصحبة البلوز في 42 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليساعد الفريق في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

واستبعد مانشستر يونايتد سانشو ضمن 5 لاعبين من الفريق الأول، إلى جانب ماركوس راشفورد، وتيريل مالاسيا، وأليخاندرو جارناتشو، وأنتوني.

إجمالا خاض سانشو 83 مباراة مع يونايتد، وكانت المباراة الأخيرة له مع الفريق في مواجهة درع المجتمع 2024 أمام مانشستر سيتي حين دخل كبديل.

وخاض 3 مباريات فقط في موسم 2023 - 2024 بعد خلاف مع إريك تين هاج المدير الفني ليونايتد، ليتم استبعاده ويعود إلى دورتموند في يناير 2024.

تعاقدات روما

تعاقد الجيالوروسي خلال الصيف الجاري مع ديفيس فاسكيز من ميلان دون مقابل ورادوسلاف زيليزني من يوفنتوس في صفقة انتقال حر.

واستعار روما أيضا دانييلي جيلاردي من هيلاس فيرونا مقابل 2.5 مليون يورو مع إمكانية الشراء، وكذلك إيفان فيرجسون من برايتون مقابل 3 ملايين يورو بوجود بند أحقية الشراء.

ونيل العيناوي من لانس مقابل 23.5 مليون يورو وويسلي من فلامنجو بـ 25 مليون يورو ويعتبر الصفقة الأغلى له حتى الآن في الصيف.