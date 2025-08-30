ذا أثليتك: بونانوتي إلى تشيلسي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 02:13

كتب : FilGoal

فاكوندو بونانوتي - برايتون

يقترب تشيلسي من حسم صفقة جديدة قبل غلق سوق الانتقالات إذ سيضم الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي من برايتون على سبيل الإعارة.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن اللاعب صاحب الـ 21 عاما كان على أعتاب ليدز يونايتد لكن تشيلسي تدخل وحسم الصفقة ليعوض رحيل كريستوفر نكونكو صوب ميلان.

ويسعى تشيلسي لتعزيز مركز صانع الألعاب مع رحيل لاعبه الفرنسي وكذلك بعد انضمام الهولندي تشافي سيمونز إلى توتنام.

أخبار متعلقة:
رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسو إلى ستراسبورج الفرنسي تقرير: تشيلسي لن يفلت به.. عرض ضخم من نيوكاسل لضم فيرمين لوبيز سكاي: توتنام يقدم عرضا رسميا لضم تشافي سيمونز.. ولا عروض من تشيلسي أثلتيك: تمت بالتفاصيل.. جارناتشو إلى تشيلسي

وفضل اللاعب ضم الأرجنتيني الشاب ليكون بديلا لكول بالمر، مع إمكانية ترك مساجة لـ كينيدري بايز لاعب الفريق الشاب المعار لستراسبورج هذا الموسم.

وقضى بونانوتي الموسم الماضي معارا لليستر سيتي واحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف خلف جيمي فاردي.

وسينضم الأرجنتيني لقائمة طويلة من اللاعبين الذين انتقلوا إلى تشيلسي من برايتون بعد جواو بيدرو ومويسيس كايسيدو وروبرت سانشيز ومارك كوكوريا.

وضم تشيلسي هذا الصيف كل من جواو بيدرو وجيمي جيتينز وجوريل هاتو وليام ديلاب وإستيفاو وداريو إيسوجو ومامادو سار.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 4 نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل سلبي مع كريستال بالاس وفوز على وست هام.

فاكوندو بونانوتي الدوري الإنجليزي برايتون تشيلسي
نرشح لكم
جاسبريني: سانشو؟ اتصلوا به إذا كنتم تملكون رقم هاتفه صلاح: هدفي هذا الموسم ليس فرديا.. وأحاول دائما إيجاد السبب لأصبح متعطشا سكاي: أرسنال على أعتاب ضم هينكابي.. وكيفيور إلى بورتو جوارديولا: أشعر بأننا سنقدم موسما جيدا.. ولست المدرب الذي يشكو كثيرا من قائمته رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسو إلى ستراسبورج الفرنسي أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني سكاي: تسيميكاس على أعتاب روما ميلان: لم نقنع أكانجي بعد.. وتغيير الخطة وضعنا في موقف صعب قليلا
أخر الأخبار
جاسبريني: سانشو؟ اتصلوا به إذا كنتم تملكون رقم هاتفه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: بونانوتي إلى تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
صلاح: هدفي هذا الموسم ليس فرديا.. وأحاول دائما إيجاد السبب لأصبح متعطشا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: أرسنال على أعتاب ضم هينكابي.. وكيفيور إلى بورتو 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: أشعر بأننا سنقدم موسما جيدا.. ولست المدرب الذي يشكو كثيرا من قائمته 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مساهمة مودريتش الأولى.. ميلان يستفيق بالفوز على ليتشي بثنائية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسو إلى ستراسبورج الفرنسي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512295/ذا-أثليتك-بونانوتي-إلى-تشيلسي