ذا أثليتك: بونانوتي إلى تشيلسي

يقترب تشيلسي من حسم صفقة جديدة قبل غلق سوق الانتقالات إذ سيضم الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي من برايتون على سبيل الإعارة.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن اللاعب صاحب الـ 21 عاما كان على أعتاب ليدز يونايتد لكن تشيلسي تدخل وحسم الصفقة ليعوض رحيل كريستوفر نكونكو صوب ميلان.

ويسعى تشيلسي لتعزيز مركز صانع الألعاب مع رحيل لاعبه الفرنسي وكذلك بعد انضمام الهولندي تشافي سيمونز إلى توتنام.

وفضل اللاعب ضم الأرجنتيني الشاب ليكون بديلا لكول بالمر، مع إمكانية ترك مساجة لـ كينيدري بايز لاعب الفريق الشاب المعار لستراسبورج هذا الموسم.

وقضى بونانوتي الموسم الماضي معارا لليستر سيتي واحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف خلف جيمي فاردي.

وسينضم الأرجنتيني لقائمة طويلة من اللاعبين الذين انتقلوا إلى تشيلسي من برايتون بعد جواو بيدرو ومويسيس كايسيدو وروبرت سانشيز ومارك كوكوريا.

وضم تشيلسي هذا الصيف كل من جواو بيدرو وجيمي جيتينز وجوريل هاتو وليام ديلاب وإستيفاو وداريو إيسوجو ومامادو سار.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 4 نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل سلبي مع كريستال بالاس وفوز على وست هام.