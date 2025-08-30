صلاح: هدفي هذا الموسم ليس فرديا.. وأحاول دائما إيجاد السبب لأصبح متعطشا

أوضح محمد صلاح لاعب ليفربول أهدافه مع الريدز هذا الموسم بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويستعد صلاح مع ليفربول لمواجهة أرسنال في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح عبر شبكة سكاي سبورتس: "كيف أشعر هذا الموسم؟ لم يعد هدفي فردي، أشعر أنني حققت كل شيء لأكون منصفا، العمل الجماعي الآن أصبح الأهم".

وتابع "لا أحتاج لأثبت شيئا لأي شخص، الآن أحاول منح خبراتي للاعبين الشباب، ومساعدة الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مجددا، وأن أزرع العقلية الانتصارية في أذهانهم".

وواصل "عليهم أن يعلموا أن ليفربول نادي مختلف وأن عليهم أن يعملوا بكل قوة، الجمهور يحبك عندما تبذل قصارى جهدك".

وأردف "الأمر لا يتعلق فقط بالفوز لكن بالعمل الجاد وإظهار الرغبة في الفوز، أريد تقديم هذه الخبرات للاعبين الشباب وآمل أن يصل ذلك لهم".

وأكمل "أحاول دائما إيجاد السبب لأصبح متعطشا، عندما كنت لاعبا شابا لعبت كرة القدم لاستمتع بها ولأنني أحبها، لكن أنظر أين أنا، أنا في أنفيلد، إذا نظرت لبداية الموسم دائما أنظر للجماهير، أشعر للامتنان بالتواجد هنا وسط هؤلاء الجماهير، طفل جاء من مصر ووصل لهذا المستوى وأصبح نجما في أنفيلد، الأمر خاص جدا".

وأتم "عندما أستيقظ أصلي ثم أمارس التأمل، وأشعر بالامتنان، أنا ممتن حقا لكوني على قيد الحياة وكوني أعيش هذه اللحظات".

ويستعد ليفربول لاستقبال أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وبدأ صلاح الموسم بتسجيل هدف في الفوز على بورنموث 4-2 وصناعة هدف الفوز القاتل على نيوكاسل 3-2.

ويتصدر ليفربول وأرسنال وتوتنام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

يذكر أن مواجهتي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي انتهت كلاهما بنتيجة 2-2.

