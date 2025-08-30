سكاي: أرسنال على أعتاب ضم هينكابي.. وكيفيور إلى بورتو

توصل أرسنال لاتفاق مع باير ليفركوزن لضم المدافع الإكوادوري بييرو هانكابي.

ووفقا لشبكة سكا سبورتس فإن الصفقة ستكون لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وفي حال انضم لأرسنال بشكل نهائي سيكلف الجنرز 45 مليون جنيه إسترليني وسيمتد تعاقده لـ 5 مواسم.

وحصل الإكوادوري على الإذن للسفر لإنجلترا لإجراء الكشف الطبي هذا الأسبوع.

ومع انتقال صاحب الـ 23 عاما لأرسنال أصبح رحيل ياكوب كيفيور صوب بورتو البرتغالي أقرب.

وسينضم كيفيور للتنين البرتغالي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني.

وظهر الإكوادوري باكيا على أرض الملعب بعد هزيمة فريقه أمام هوفنهايم يوم السبت بنتيجة 2-1 في افتتاحية مباريات الدوري الألماني.

وينشط هينكابي في مركزي قلب الدفاع الأيسر، والظهير الأيسر.

وانضم هينكابي إلى ليفركوزن قادماً من نادي تاليريس الأرجنتيني في صيف 2021.

خلال مواسمه الأربعة في ألمانيا، شارك هينكابي في 166 مباراة مع ليفركوزن، بالإضافة إلى 46 مباراة مع منتخب الإكوادور.

شارك المدافع في أول مباراتين لليفركوزن في موسم 2025/ 2026 بالدوري والكأس.

وشارك هينكابي في تتويج ليفركوزن بلقبي الدوري والكأس الألمانيين موسم 2023 - 2024 وعدم خسارة أي مباراة في الدوري، وكذلك الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا.

