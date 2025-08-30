جوارديولا: أشعر بأننا سنقدم موسما جيدا.. ولست المدرب الذي يشكو كثيرا من قائمته

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي ثقته في فريقه وقدرتهم على تقديم موسم جيد.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "برايتون فريق جيد وأثبت ذلك الموسم الماضي وقلبها مع روبرتو دي زيربي وجراهام بوتر".

وأضاف "الموسم بدأ ونحن تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا وسنكون من بين نخبة الفرق الأوروبية، وبعد خوضنا لمباراتين أشعر بأننا سنقدم موسما جيدا، أعلم أن البعض لن يؤمن بنا، لكن الأمر يعتمد على المباراة الماضية وربما يوم الأحد".

وعن الانتقالات قال: "سيغلق باب الانتقالات يوم الإثنين المقبل، وفي المؤتمر المقبل يمكنكم سؤالي، لا تسألوني على الشائعات أو الانتقالات المحتملة، وأنا سعيد بالقائمة التي أمتلكها".

وردا على من سيكون الحارس الأساسي لسيتي أجاب "قبل التوقف الدولي ونهاية سوق الانتقالات سيكون كل شيء محتملا، بعد ذلك سنواجه مانشستر يونايتد ثم مباراة في دوري الأبطال ثم أرسنال، بعدها سيتضح كل شيء وسنتخذ القرارات، الأمر يعتمد على الأداء وأسباب عديدة".

وأتم عن قائمة فريقه: "أنا لست المدرب الذي يشكو كثيرا من قائمته، وهذا لأنني أعلم أن النادي يفعل أفضل ما في وسعه، وأثبتت خلال المواسم الماضي وخاصة الموسم الماضي أنني فخوري بلاعبي فريقي الذي حاولوا يأسين اللعب بشكل جيد".

ويحتل سيتي المركز السادس برصيد 3 نقاط من أول جولتين.

فيما يحتل برايتون المركز الـ 18 برصيد نقطة وحيدة من أول مباراتين.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا الدوري الإنجليزي
