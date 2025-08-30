رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسيو إلى ستراسبورج الفرنسي

السبت، 30 أغسطس 2025 - 01:06

كتب : FilGoal

خوليو إنسيسو - إبسويتش تاون

أصبح الباراجوياني خوليو أنسيسو على أعتاب الانتقال لصفوف ستراسبورج الفرنسي، وربما سيصبح لاعبا في تشيلسي مستقبلا.

ووفقا لـ فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فإن اللاعب الشاب سينتقل إلى ستراسبورج بعقد يمتد حتى 2030.

النادي الفرنسي يتبع مجموعة "بلو كو" الخاصة بتشيلسي وسيمتلك خوليو فرصة في المستقبل للانضمام إلى البلوز وفقا لما قاله صحفي شبكة سكاي.

وانضم إنسيسو في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من برايتون إلى إبسويتش تاون لكنه لم يستطع المساهمة في بقاء الفريق بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ 21 عاما بدأ في ليبرتاد الباراجوياني وانتقل لبرايتون في 2022 مقابل 12 مليون يورو.

وخلال مشواره مع برايتون شارك في 57 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 6.

وكان هدفه ضد مانشستر سيتي قد فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2023-24.

ويعد الشاب لاعبا دوليا إذ خاض 27 مباراة بقميص اللألبيروخا وسجل 4 أهداف كما شارك في أولمبياد باريس 2024 ووصل لربع النهائي وخسر على يد منتخب مصر.

واستهل ستراسبورج الموسم بالفوز 1-0 على ميتز ثم نانت بنفس النتيجة.

ويمتلك الفريق واحد من أًصغر المعدلات العمرية هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى.

كما أصبح أول فريق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يبدأ بتشكيل كامل من اللاعبين الذين وُلدوا بعد عام 2000.

تشيلسي ستراسبورج خوليو إنسيسو
نرشح لكم
جاسبريني: سانشو؟ اتصلوا به إذا كنتم تملكون رقم هاتفه ذا أثليتك: بونانوتي إلى تشيلسي صلاح: هدفي هذا الموسم ليس فرديا.. وأحاول دائما إيجاد السبب لأصبح متعطشا سكاي: أرسنال على أعتاب ضم هينكابي.. وكيفيور إلى بورتو جوارديولا: أشعر بأننا سنقدم موسما جيدا.. ولست المدرب الذي يشكو كثيرا من قائمته أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني سكاي: تسيميكاس على أعتاب روما ميلان: لم نقنع أكانجي بعد.. وتغيير الخطة وضعنا في موقف صعب قليلا
أخر الأخبار
جاسبريني: سانشو؟ اتصلوا به إذا كنتم تملكون رقم هاتفه 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: بونانوتي إلى تشيلسي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح: هدفي هذا الموسم ليس فرديا.. وأحاول دائما إيجاد السبب لأصبح متعطشا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: أرسنال على أعتاب ضم هينكابي.. وكيفيور إلى بورتو 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: أشعر بأننا سنقدم موسما جيدا.. ولست المدرب الذي يشكو كثيرا من قائمته 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مساهمة مودريتش الأولى.. ميلان يستفيق بالفوز على ليتشي بثنائية ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسيو إلى ستراسبورج الفرنسي ساعة | الدوري الإنجليزي
أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512290/رومانو-تشيلسي-يفكر-في-المستقبل-إنسيسيو-إلى-ستراسبورج-الفرنسي