رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسو إلى ستراسبورج الفرنسي

أصبح الباراجوياني خوليو أنسيسو على أعتاب الانتقال لصفوف ستراسبورج الفرنسي، وربما سيصبح لاعبا في تشيلسي مستقبلا.

جوليو إنسيسو النادي : برايتون ستراسبورج

ووفقا لـ فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي فإن اللاعب الشاب سينتقل إلى ستراسبورج بعقد يمتد حتى 2030.

النادي الفرنسي يتبع مجموعة "بلو كو" الخاصة بتشيلسي وسيمتلك خوليو فرصة في المستقبل للانضمام إلى البلوز وفقا لما قاله صحفي شبكة سكاي.

وانضم إنسيسو في النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من برايتون إلى إبسويتش تاون لكنه لم يستطع المساهمة في بقاء الفريق بالدوري الإنجليزي.

صاحب الـ 21 عاما بدأ في ليبرتاد الباراجوياني وانتقل لبرايتون في 2022 مقابل 12 مليون يورو.

وخلال مشواره مع برايتون شارك في 57 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 6.

وكان هدفه ضد مانشستر سيتي قد فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2023-24.

ويعد الشاب لاعبا دوليا إذ خاض 27 مباراة بقميص اللألبيروخا وسجل 4 أهداف كما شارك في أولمبياد باريس 2024 ووصل لربع النهائي وخسر على يد منتخب مصر.

واستهل ستراسبورج الموسم بالفوز 1-0 على ميتز ثم نانت بنفس النتيجة.

ويمتلك الفريق واحد من أًصغر المعدلات العمرية هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى.

كما أصبح أول فريق في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى يبدأ بتشكيل كامل من اللاعبين الذين وُلدوا بعد عام 2000.

