دوري المحترفين - الضيوف ينتصرون في 3 مباريات بافتتاح الجولة الثانية
السبت، 30 أغسطس 2025 - 00:48
كتب : رضا السنباطي
حقق الضيوف 3 انتصارات خلال 4 مباريات أقيمت الجمعة في الجولة الثانية من دوري المحترفين.
وأقيمت الجمعة 4 مباريات انتهت بفوز مسار وطنطا والإنتاج الحربي خارج أرضهم، وبروكسي على ملعبه.
وقاد أحمد رأفت فريقه مسار للفوز بهدف في الدقيقة 90+10 من عمر اللقاء محققا أول فوز للفريق هذا الموسم.
وانتصر طنطا على بلدية المحلة بنتيجة 3-2 سجل لطنطا كريم أسامة وهشام رأفت ومحمد محسن شيكا ليرتفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط.
ومهدت رأسية عمرو بركات الفوز لبروكسي على حساب أسوان، وأخيرا حقق الإنتاج الحربي الفوز على المنصورة بثنائية بهدفي علاء شعبان ومحمود مطاوع.
تختتم مباريات الجولة السبت بلقاءات بترول أسيوط مع أبو قير للأسمدة، ديروط مع مالية كفر الزيات، راية مع السكة الحديد، لافيينا مع القناة، وي مع الداخلية.
