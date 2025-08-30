دوري المحترفين - الضيوف ينتصرون في 3 مباريات بافتتاح الجولة الثانية

السبت، 30 أغسطس 2025 - 00:48

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حقق الضيوف 3 انتصارات خلال 4 مباريات أقيمت الجمعة في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وأقيمت الجمعة 4 مباريات انتهت بفوز مسار وطنطا والإنتاج الحربي خارج أرضهم، وبروكسي على ملعبه.

وقاد أحمد رأفت فريقه مسار للفوز بهدف في الدقيقة 90+10 من عمر اللقاء محققا أول فوز للفريق هذا الموسم.

أخبار متعلقة:
بعد قضية الرويلي.. تعديل لائحة تفرغ اللاعب المحترف من الاتحاد السعودي دوري المحترفين - ثلاثية مكررة تمنح أبو قير الصدارة.. وتعادلات مثيرة في ختام الجولة الأولى دوري المحترفين - التعادل السلبي الأول بين الترسانة والسكة.. والإنتاج يهزم راية دوري المحترفين - تعادل مثير في الافتتاح.. مالية كفر الزيات يتقاسم النقاط مع بروكسي

وانتصر طنطا على بلدية المحلة بنتيجة 3-2 سجل لطنطا كريم أسامة وهشام رأفت ومحمد محسن شيكا ليرتفع رصيد الفريق إلى 4 نقاط.

ومهدت رأسية عمرو بركات الفوز لبروكسي على حساب أسوان، وأخيرا حقق الإنتاج الحربي الفوز على المنصورة بثنائية بهدفي علاء شعبان ومحمود مطاوع.

تختتم مباريات الجولة السبت بلقاءات بترول أسيوط مع أبو قير للأسمدة، ديروط مع مالية كفر الزيات، راية مع السكة الحديد، لافيينا مع القناة، وي مع الداخلية.

الدرجة الثانية دوري المحترفين القسم الثاني
نرشح لكم
القسم الثاني (ب) - بعد الزمالك وإنبي.. يوسف حسن إلى ليفلز بإجمالي 4000 مباراة.. اتحاد الكرة يحدد الأندية المعفاة من بدلات الحكام أول التغييرات الفنية.. بلدية المحلة لـ في الجول: استقالة حسام عبد العال وتعيين أحمد عبد الرؤوف دوري المحترفين - ثلاثية مكررة تمنح أبو قير الصدارة.. وتعادلات مثيرة في ختام الجولة الأولى دوري المحترفين - التعادل السلبي الأول بين الترسانة والسكة.. والإنتاج يهزم راية دوري المحترفين - تعادل مثير في الافتتاح.. مالية كفر الزيات يتقاسم النقاط مع بروكسي انتقالات وتغييرات.. كيف استعدت أندية دوري المحترفين لموسم 2025-26 دوري المحترفين - اتحاد الكرة يحدد 250 مشجعا لكل مباراة
أخر الأخبار
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 6 دقيقة | منتخب مصر
قائمة الزمالك - غياب شحاتة وعواد وشريف.. وعودة حمدي أمام وادي دجلة 7 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) مايوركا.. إلغاء الهدف 21 دقيقة | الدوري الإسباني
الأول منذ 24 عاما.. هيثم حسن يصنع هدف فوز أوفييدو على سوسيداد 24 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: تزايد الجدل حول مستقبل فيرمن لوبيز مع برشلونة 42 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة كاملة لـ ربيعة.. العين يتعادل مع كلباء في كأس الرابطة الإماراتية 43 دقيقة | الوطن العربي
مصطفى محمد يسجل أول أهدافه في الموسم ويقود نانت للفوز على أوكسير 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
3 بطولات مختلفة.. الكرتي يهز شباك الأهلي مبكرا بقميص بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512287/دوري-المحترفين-الضيوف-ينتصرون-في-3-مباريات-بافتتاح-الجولة-الثانية