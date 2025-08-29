ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 23:25

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

حقق إنبي انتصارا بثلاثية دون رد على الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

سجل ثلاثية الفريق البترولي: أحمد زكي ومحمد حتحوت ومحمد ناصر.

ولأول مرة يفوز إنبي على الاتحاد بنتيجة 3-0 منذ 2017.

وارتقى إنبي للمركز الرابع برصيد 8 نقاط فيما تراجع الاتحاد للمركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط وهو الأضعف دفاعيا باستقبال 8 أهداف.

وصف المباراة

حاول كلا الفريقين خطف هدف التقدم مبكرا، وفي الدقيقة 33 جاءت اللحظة الحاسمة.

تمريرة من أحمد صبيحة لـ أحمد زكي الذي سدد الكرة في الشباك معلنا أول أهداف اللقاء وأولى أهدافه في الدوري المصري.

في الشوط الثاني طالب لاعبو الاتحاد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 70 لنور علاء الدين.

لكن محمود البنا رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وظهرت المساحات في دفاع الاتحاد ومنها جاءت الأهداف التالية.

في الدقيقة 73 تمريرة طولية تمر من تحت أقدام المدافعين وتصل لأحمد إسماعيل الذي انفرد ومرر لمحمد حتحوت وأودع الكرة في الشباك مسجلا بسهولة.

وبعد 11 دقيقة وفي الدقيقة 84 انفرد رفيق كابو بعد تمرير أخطأ الدفاع في تشتيتها ومرر للخلف لمحمد ناصر الذي سدد بكل سهولة مسجلا الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز إنبي 3-0.

الاتحاد السكندري إنبي الدوري المصري
