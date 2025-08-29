سكاي: تسيميكاس على أعتاب روما

الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

كوستاس تسيميكاس - ليفربول

أصبح اليوناني كوستاس تسيميكاس لاعب ليفربول الإنجليزي على أعتاب الانتقال لصفوف روما الإيطالي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن الظهير الأيسر حصل على إذن بالسفر من ليفربول لإجراء الكشف الطبي لإتمام التعاقد.

وسينضم اليوناني لفريق العاصمة الإيطالية لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
ذا تايمز: تسيميكاس يقترب من الرحيل عن ليفربول.. ونوتينجهام الوجهة الأقرب تسيميكاس: صلاح يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم حاليا ساكا: أعتذر لـ تسيميكاس لتسببي في إصابته ولكن كلوب: تسيميكاس سيغيب لفترة طويلة.. وكيف أرسنال بهذه القوة؟

وتراجعت أسهم تسيميكاس في المشاركة مع الريدز بعد انضمام المجري ميلوش كيركيز.

ولم يتواجد كوستاس في قائمة ليفربول خلال الموسم الجاري حتى الآن سواء في مباراة درع المجتمع أو الدوري الإنجليزي.

اللاعب اليوناني صاحب الـ29 عاما انضم إلى ليفربول قادما من أولمبياكوس في صيف 2020.

وينتهي تعاقد تسيميكاس مع ليفربول في صيف 2027.

وخاض الظهير الأيسر اليوناني الموسم الماضي 18 مباراة في الدوري الإنجليزي صنع خلالهم هدفا وحيدا، و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا صنع خلالهم هدفا وحيدا، و3 مباريات في كأس الرابطة، ومباراتين في كأس الاتحاد.

وتوج تسيميكاس مع ليفربول بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ولقبين لكأس الرابطة، بالإضافة إلى لقب درع المجتمع.

ليفربول روما كوستاس تسيميكاس
نرشح لكم
رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسيو إلى ستراسبورج الفرنسي أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني ميلان: لم نقنع أكانجي بعد.. وتغيير الخطة وضعنا في موقف صعب قليلا صلاح: أرسنال الأكثر ترشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي لديوك لندن وليس البلوز.. تشافي سيمونز إلى توتنام توماس فرانك: سيمونز؟ أستطيع القول إننا نعمل بكل قوة لضم لاعبا جديدا مؤتمر أموريم: أحيانا أكره لاعبي فريقي.. وأحاول تقبل الأمر وسأكون نفس الشخص
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يفكر في المستقبل.. إنسيسيو إلى ستراسبورج الفرنسي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أثلتيك: ريال بيتيس ينسحب من صفقة أنتوني 12 دقيقة | ميركاتو
الأولى منذ نهائي كأس مصر.. بسيوني حكما للقاء دجلة ضد الزمالك 13 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - الضيوف ينتصرون في 3 مباريات بافتتاح الجولة الثانية 22 دقيقة | القسم الثاني
والد جوان ألفينا يطلب تغيير اسم ابنه 49 دقيقة | الدوري المصري
قائمة إيطاليا - جاتوزو بلا ميلان.. ظهور ليوني الأول وعودة سكاماكا ساعة | الكرة الأوروبية
ثلاثية أولى منذ 2017.. إنبي يُسقط الاتحاد في الإسكندرية ساعة | الدوري المصري
رغم الـ 22 تسديدة.. البنك الأهلي وطلائع الجيش يتعادلان سلبيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - ريال مدريد في مواجهة ليفربول وسيتي.. وقمتان ناريتان لبطلي أوروبا والعالم 2 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ننتظر الإعلان عن روخاس قبل التقدم باحتجاج والاستشهاد بـ "عاشور" 3 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 4 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا
/articles/512280/سكاي-تسيميكاس-على-أعتاب-روما