صلاح: أرسنال الأكثر ترشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

يرى محمد صلاح لاعب ليفربول أن أرسنال هو الأكثر ترشحا للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويستعد ليفربول لاستقبال أرسنال على ملعب أنفيلد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال الدولي المصري عبر سكاي سبورتس:" أرسنال الفريق المفضل للفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟ نعم، سبق أن قلت في حفل أفضل لاعب ذلك أيضا، لأنهم يمتلكون فريقا يلعب بشكل معتاد منذ 5-6 سنوات ويفهمون بعض جيدا، وعندما تستمر طيلة هذه المدة يزداد الانسجام يصبح الأمر سهلا".

وأضاف "مانشستر سيتي أجرى الكثير من التغييرات في قامته لكن هناك بيب جوارديولا وهم دائما مرشحين للفوز باللقب، لكن الأكثر ترشحا هو أرسنال".

وأوضح هل أجرى طلب من أرني سلوت المدير الفني ضم لاعبا للريدز قال: "عقدت محادثة مع سلوت قبل بداية الموسم، لكنني لم أخبره أنني أريد ضم لاعبا بعينه، أعرف أدواري وهو المسؤول".

وأتم "لأكون صادقا هو يعطيني المساحة لقول رأيي عن ماذا أرى في الفريق وماذا نحتاج للتحسن، وإذا ذهبت للتحدث معه بأننا نريد هذا اللاعب في ذلك المركز فأعتقد أنه سيستمع بشكل جيد وهذا ما أقدره".

وبدأ صلاح الموسم بتسجيل هدف في الفوز على بورنموث 4-2 وصناعة هدف الفوز القاتل على نيوكاسل 3-2.

ويتصدر ليفربول وأرسنال وتوتنام ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط.

يذكر أن مواجهتي الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي انتهت كلاهما بنتيجة 2-2.