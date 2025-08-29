مؤتمر أرتيتا عن إصابات ساكا وهافيرتز وأوديجارد.. وطاقة إيزي

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تفاصيل إصابات بوكايو ساكا ومارتن أوديجارد وأشاد بلاعبه الجديد إيبريتشي إيزي.

ويستعد أرسنال للقاء ليفربول في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي: "بوكايو ساكا يتعافى بشكل جيد لكنه سيغيب عدة أسابيع للأسف، لن يجرى جراحة وهي ليست سيئة مثل الإصابة السابقة، للأسف الإصابة تكررت لكن في القدم الأخرى".

وأضاف "ساكا شعر بألم وسيغيب على إثره لعدة أسابيع، وسنرى كيف سيتعافى خلال الأيام المقبلة، وسنجري فحصا جديدا لنرى إلى أين وصل".

وتابع "إصابة جديدة في الفخذ في أقل من عام؟ الأمر كبير، خاصة عندما نتحدث عن لاعب عداء، لاعب يتوغل لمنطقة الجزاء بشكل معتاد ويحتاج للتسارع، والتغيير في سرعته يصبح تهديدا".

وأردف "سيتعلم من ذلك في المستقبل وسيصبح أقوى، لكن للأسف الإصابات جزء من مسيرتك".

Martin Odegaard was eventually replaced against Leeds after picking up a shoulder injury

وعن إصابة مارتن أوديجارد قال: "لا نعلم مدة غياب أوديجارد بعد، لم يتدرب معنا حتى الآن، وسنعرف غدا وسنرى ماذا سيحدث، هو يفعل كل شيء ليكون متاحا للمشاركة لكن علينا أن ننتظر ونرى غدا السبت ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام".

وأبدى أسفه لتعرض كاي هافيرتز لإصابة ستبعده عن أغلب فترات الموسم قائلا: "أنا حزين للغاية لأجل هافيرتز، أعتقد أنه بذل جهدا شاقا للتعافي من الإصابة السابق، لم يصب بتلك الإصابات من قبل، لكن هذا جزء من كرة القدم وعلينا التعايش معه، من الواضح أننا خسرنا لاعبا كبيرا".

وأتم "الأطباء نصحوه بإجراء جراحة وهو متقنع للغاية في النهاية بأنها الحل الأسرع والأفضل لحل المشكلة".

Kai Havertz is set to spend a period injured on the sidelines

وواصل عن إيبريتشي إيزي لاعب الفريق الجديد: "أنا معجب حقا بإيزي، سمعت الكثير عنه وتحدثت عنه مع كثيرين، يمتلك هالة تحيط به وطاقة خاصة جدا".

وأتم "هو حاليا يجمع كل المعلومات وكل ما نريد أن نراه في الملعب، لكننا نريد أن نمنحه الحرية والقدرة للتعبير على جودته، وهذا سبب ضمه".

ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد وليدز.

الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا أرسنال
