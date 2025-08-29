لديوك لندن وليس البلوز.. تشافي سيمونز إلى توتنام

أعلن نادي توتنام الإنجليزي ضم الهولندي تشافي سيمونز قادما من لايبزج الألماني.

صانع الألعاب الهولندي انضم بعقد طويل الأمد وسيرتدي القميص رقم 7 مع بطل الدوري الأوروبي.

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" إلى أنه تم الاتفاق على إتمام الصفقة لينضم سيمونز صاحب الـ22 عاما من لايبزيج إلى توتنام بقيمة 60 مليون يورو (51.8 مليون جنيه إسترليني)

وقال سيمونز عبر موقع توتنام: "أنا سعيد ومتحمس للغاية للانطلاق. لطالما حلمت بهذا، إنه نادٍ رائع، وعندما التقيت بالمدرب، أدركت فورا أنه المكان المناسب لي".

وأضاف "سأضيف لمسة مميزة للفريق، بالإضافة إلى العمل الجاد والانضباط. أريد أن أبذل قصارى جهدي للفوز، من أجل الفريق ومن أجل الجماهير أيضا".

من جانبه صرح توماس فرانك المدير الفني: "أنا سعيد جدا بانضمام تشافي، إنه إضافةٌ رائعة للفريق، لا يزال شابًا، لكنه يمتلك خبرة جيدة، ولعب العديد من المباريات على أعلى مستوى خلال السنوات القليلة الماضية".

وأتم "أثبت تشافي قدرته على تسجيل الأهداف وتمريرها، سواءً من مركز صانع الألعاب أو الجناح الأيسر. كما أنه يتمتع بنظرةٍ ثاقبةٍ تجاه زملائه في الفريق من حيث اختراق الدفاعات، وأنا متأكد من أنه سينضم إلى فريقٍ قوي يعمل بجد واجتهاد معنا".

وأبدى تشيلسي الإنجليزي رغبته في ضم سيمونز ووفقا للتقارير أتم كافة الاتفاقات مع البلوز إلا أن توتنام تدخل وحسم الصفقة لصالحه.

وتعد صفقة سيمونز الرابعة لتوتنام بعد قدوم محمد قدوس، وماتياس تيل بشكل نهائي، إلى جانب وصول جواو بالينيا على سبيل الإعارة.

ولعب سيمونز لأندية برشلونة وباريس سان جيرمان خلال فترة الشباب، قبل التصعيد للفريق الأول باريس والانتقال اللعب لأيندهوفن، ولايبزيج، على سبيل الإعارة.

وبدأ تشافي سيمونز مسيرته في صفوف أكاديمية برشلونة قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم آيندهوفن ومن بعده لايبزج.

ولعب سيمونز مع لايبزج الموسم الماضي 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.