مؤتمر أموريم: أحيانا أكره لاعبي فريقي.. وأحاول تقبل الأمر وسأكون نفس الشخص

شدد روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أنه سيظل كما هو وصرّح أنه "أحيانا يكره لاعبي فريقه".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "لأكون صادقا جدا، كل مرة نخسر فيها مستقبلا سأكون هكذا، سأقول إنني أحيانا أكره لاعبي فريقي وأحيانا أحبهم، أحيانا أريد الرحيل وأحيانا أريد البقاء هنا لمدة 20 عاما، أريد أن أتحسن في ذلك، وسيكون الأمر صعبا والآن أركز على المباراة المقبلة".

ورد أموريم على ما قيل عنه بعد تصريحاته عقب الخسارة من جريمسبي في كأس الرابطة بركلات الترجيح: "هناك بعض أصحاب الخبرة يتحدثون عن كيف يجب أن أتعامل مع وسائل الإعلام وأن أكون أكثر هدوءًا لكنني لن أفعل ذلك".

وأكمل "أحاول تقبل الأمر وسأكون نفس الشخص، وهذا سبب شغفي، في تلك اللحظة كنت محبطا، قدمنا فترة إعداد جيدة وكنا نلعب بشكل جيد".

وأردف "مع هذا الأداء كنت محبطا بكل شيء لكننا الآن نستعد لمباراة جديدة".

وواصل "دائما أتحدث مع اللاعبين، وأركز فقط على مباراة بيرنلي، أريد العيش يوما تلو الآخر، سأكون نفس الشخص طيلة الوقت ولذلك حضروا أنفسكم".

وأتم عن مستقبل كوبي ماينو: "أريد استمراره وعليه أن يقاتل لحجز مركزه. من لا يلعب سيكون محبطا لكن الكل سيحصل على الفرصة وعليك أن تقاتل عليها كل أسبوع".

وبدأ يونايتد الموسم بشكل سلبي إذ خسر من أرسنال وتعادل مع فولام في الدوري الإنجليزي وودع كأس الرابطة الإنجليزية على يد فريق درجة رابعة.

