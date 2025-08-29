ديانج على رأس قائمة مالي لمواجهتي جزر القمر وغانا في تصفيات المونديال
الجمعة، 29 أغسطس 2025 - 17:13
كتب : FilGoal
أعلن البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، قائمة الفريق لمواجهتي سبتمبر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
ويلتقي المنتخب المالي أمام جزر القمر يوم الخميس 4 سبتمبر في الملعب البلدي في مدينة بركان في المغرب بالجولة السابعة، قبل مواجهة غانا يوم الإثنين 8 سبتمبر في ملعب أكرا في العاصمة الغانية بالجولة الثامنة.
وضم سينتفيت، أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، لقائمة المنتخب المالي، حيث يحمل شارة القيادة.
وجاءت قائمة مالي على النحو التالي:
حراس المرمى:
دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) - إسماعيل دياوارا (سيريوس السويدي) - لاسيني ديارا (ليون الفرنسي)
المدافعون:
فودي دوكوري (لوهافر الفرنسي) - سالم دياكيتي (باليرمو الإيطالي) - سيكو نياكاتي (براجا البرتغالي) - إبراهيم سيسي (شالكه الألماني) - محمادو فوفانا (نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي) - موسى ديارا (ألافيس الإسباني) - عثمان كامارا (أنجيه الفرنسي) - أمادو دانتي (أف سي أروكا البرتغالي) - شيك كوناتي (كليرمون الفرنسي).
الوسط:
لاسـانا كوليبالي (ليتشي الإيطالي) - محمد كامارا (السد القطري) - محمادو سانغاري (لانس الفرنسي) - أليو ديانج (الأهلي) - محمادو دومبيا (أنتويرب البلجيكي) - كاموري دومبيا (ستاد بريست الفرنسي)
المهاجمون
جاوسو ديارا (فينورد الهولندي) - محمادو كامارا (لافال الفرنسي) - نيني دورجيليس (فنربخشة التركي) - محمادو دومبيا (واتفورد الإنجليزي) - مصطفى سانجاري (ليفسكي صوفيا البلغاري) - موسى سيلا (سوشو الفرنسي) - لاسيني سينايوكو (أوكسير الفرنسي).
ويحتل منتخب مالي المركز الرابع في المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، فيما يسبقه منتخب غانا في صدارة المجموعة بـ15 نقطة، وجزر القمر بـ12 نقطة، ثم مدغشقر بـ10 نقاط.
ويحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتشاد بصفر من النقاط.