ديانج على رأس قائمة مالي لمواجهتي جزر القمر وغانا في تصفيات المونديال

أعلن البلجيكي توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، قائمة الفريق لمواجهتي سبتمبر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب المالي أمام جزر القمر يوم الخميس 4 سبتمبر في الملعب البلدي في مدينة بركان في المغرب بالجولة السابعة، قبل مواجهة غانا يوم الإثنين 8 سبتمبر في ملعب أكرا في العاصمة الغانية بالجولة الثامنة.

وضم سينتفيت، أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، لقائمة المنتخب المالي، حيث يحمل شارة القيادة.

وجاءت قائمة مالي على النحو التالي:

حراس المرمى:

دجيجوي ديارا (يانج أفريكانز التنزاني) - إسماعيل دياوارا (سيريوس السويدي) - لاسيني ديارا (ليون الفرنسي)

المدافعون:

فودي دوكوري (لوهافر الفرنسي) - سالم دياكيتي (باليرمو الإيطالي) - سيكو نياكاتي (براجا البرتغالي) - إبراهيم سيسي (شالكه الألماني) - محمادو فوفانا (نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي) - موسى ديارا (ألافيس الإسباني) - عثمان كامارا (أنجيه الفرنسي) - أمادو دانتي (أف سي أروكا البرتغالي) - شيك كوناتي (كليرمون الفرنسي).

الوسط:

لاسـانا كوليبالي (ليتشي الإيطالي) - محمد كامارا (السد القطري) - محمادو سانغاري (لانس الفرنسي) - أليو ديانج (الأهلي) - محمادو دومبيا (أنتويرب البلجيكي) - كاموري دومبيا (ستاد بريست الفرنسي)

المهاجمون

جاوسو ديارا (فينورد الهولندي) - محمادو كامارا (لافال الفرنسي) - نيني دورجيليس (فنربخشة التركي) - محمادو دومبيا (واتفورد الإنجليزي) - مصطفى سانجاري (ليفسكي صوفيا البلغاري) - موسى سيلا (سوشو الفرنسي) - لاسيني سينايوكو (أوكسير الفرنسي).

ويحتل منتخب مالي المركز الرابع في المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط، فيما يسبقه منتخب غانا في صدارة المجموعة بـ15 نقطة، وجزر القمر بـ12 نقطة، ثم مدغشقر بـ10 نقاط.

ويحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وتشاد بصفر من النقاط.